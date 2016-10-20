平安银行前三季度实现净利润187.19亿元 同比增长5.52%

深圳2016年10月20日电 /美通社/ -- 平安银行（平安银行，深交所000001）今日向深圳证券交易所提交了2016年第三季报报告。三季度以来，在宏观经济结构性改革、金融市场波动加大等错综复杂的经营环境下，平安银行保持战略定力，深化战略转型，努力打造精品金融、智慧金融和生态金融三张名片，全面强化风险管控，开启零售转型大幕，各项业务保持平稳增长。

经营业绩重点表现在以下方面：

盈利保持稳定。2016年前三季度，该行实现营业收入819.68亿元，同比增长15.20%；准备前营业利润561.60亿元、同比增长29.88%；净利润187.19亿元、同比增长5.52%。

规模平稳发展。2016年三季度末，该行总资产27,912.38亿元，较年初增长11.33%。发放贷款和垫款总额（含贴现）14,305.14亿元，较年初增长17.63%；吸收存款余额19,128.78亿元，较年初增长10.32%。

中收保持良好增长。2016年前三季度，受益于银行卡、理财、资产托管、代理（含黄金租赁）等业务的快速发展，该行实现非利息净收入274.05亿元，同比增幅19.43%；非利息净收入占比为33.43%、同比提升1.18个百分点，继续保持良好的增长势头。

投入产出效率优化。该行推进精细化的成本管控，投入产出效率持续优化，前三季度成本收入比27.70%，同比下降4.44个百分点，较2015年度下降3.61个百分点。净利差同比提升0.03个百分点至2.62%、净息差继续保持在2.73%的稳定水平。

资产质量保持稳定。受外部环境影响，部分企业经营困难，银行业资产质量下行压力继续加大。该行持续优化信贷结构，管好存量、严控增量；加大不良资产清收处置力度，前三季度共清收不良资产38亿元；加大拨备及核销力度，拨贷比2.56%，较年初上升0.15个百分点。截至三季度末，该行不良贷款率1.56%，已连续三个季度持平。

登录平安银行官网（www.bank.pingan.com）或巨潮网（www.cninfo.com.cn ）可以查阅报告和公告全文。

规模平稳发展 盈利保持稳定

三季度以来，在宏观经济结构性改革、金融市场波动加大等错综复杂的经营环境下，平安银行保持战略定力，深化战略转型，继续推进实施以提质增效为核心的二次转型，加快推动分行转型和事业部改革，努力打造精品金融、智慧金融和生态金融三张名片，全面强化风险管控，各项业务取得平稳增长。

2016年前三季度，平安银行实现营业收入819.68亿元，同比增长15.20%；准备前营业利润561.60亿元，同比增长29.88%；受资产减值损失增加的影响，实现净利润187.19亿元，同比增长5.52%。

资产规模方面，截至三季度末，平安银行总资产为27,912.38亿元，较年初增长11.33%。该行积极适应市场环境变化，营销优质客户与优质项目，加大贷款投放力度，发放贷款和垫款总额（含贴现）14,305.14亿元，较年初增长17.63%；吸收存款余额19,128.78亿元，较年初增长10.32%。

伴随金融新业态的快速发展，平安银行持续增加在互联网平台建设的投入，继续做大做强资产托管、代客理财等业务。截至9月末，该行托管资产规模5.21万亿元、较年初增幅39%；表内外理财规模10,340.31亿元、较年初增幅39.40%。

受益于银行卡、理财、资产托管、代理（含黄金租赁）等业务的快速发展，前三季度，平安银行实现非利息净收入274.05亿元，同比增幅19.43%；非利息净收入占比为33.43%、同比提升1.18个百分点，继续保持良好的增长势头。

2014年11月以来，央行连续六次降息，同时不断扩大存款利率的上浮空间，银行存贷利差进一步压缩。同时，受今年5月1日开始实施营改增价税分离影响，今年以来平安银行生息资产、付息负债平均利率同比下降，存贷差也有所降低。但受益于资产负债结构持续优化，该行利率较低的基础性存款负债规模占比提升、同业负债及发行债券的平均利率也有较大幅度的下降，付息负债成本整体下降较多，净利差同比提升0.03个百分点至2.62%、净息差继续保持在2.73%的稳定水平。

业务稳步推进 资产风险可控

业务方面，平安银行持续推进各项业务发展，加快物联网金融、互联网金融平台建设，努力打造精品金融、智慧金融和生态金融三张名片，专业化优势逐步显现。

公司业务方面，持续打造以“交易银行+”和“投资银行+”为两翼的综合金融一体化服务，完善深化事业部改革，创新开展C+SIE（核心客户+供应链、产业链和生态圈客户）行业金融营销模式，充分发挥事业部和分行的发展潜力，促进综合金融快速发展。“橙e网”注册客户数251万，该平台促进了B2B电商、产业链金融等交易的持续发展。同时，推进物联网金融战略布局，逐步完善业务模式及应用场景。离岸投融资业务规模和效益持续增加，居同业前列，期末离岸存款余额1,102亿元（含同业），离岸贷款余额867亿元（含代付）。

零售业务方面，今年8月份，平安银行开启零售银行深入转型的大幕，全力推进智能化零售银行转型工程。三季末，零售财富及以上客户32.85万户、管理个人客户资产7,606.70亿元。平安橙子（直通银行）客户数1,007.70万户，较年初增长98.98%。口袋银行上线开立电子账户功能，首页改版实现不同客层定制专属版面风格，累计用户数1,721.48万户、较年初增长110.34%。信用卡业务继续保持快速稳健增长， 1-9月新增发卡649.99万张、同比增长46.83%，其中通过交叉销售渠道获客占新增发卡量的30.82%；流通卡量2,425.66万张，较年初增长21.43%；总交易金额8,211.07亿元，同比增长43.96%；贷款余额1,702.66亿元，较年初增长15.25%。

资金同业业务方面，资产管理规模逾万亿，较年初增长39%，增速领先国内银行同业。行E通客户覆盖面持续扩大，合作客户1,315家、较年初增加800家，平台交易量3.33万亿元、其中线上交易量2.62万亿元。黄金账户较年初新增客户175万户、交易活跃户数24万户，均同比大幅增长；黄金账户客户总数318万户、居同业领先水平。

投行业务方面，该行发挥综合金融纽带作用、持续创新托管平台，不断推动业务发展。大力发展产业基金，顺应国家重大经济与产业发展战略，积极支持实体经济发展，融入国计民生重点领域建设，持续开展与政府、行业龙头、上市公司等优质客户的合作并且取得了良好效益。

在外界关注的资产质量方面，近几年来，受外部环境影响，部分企业经营困难，银行业资产质量下行压力继续加大。该行持续优化信贷结构，管好存量、严控增量；加大不良资产清收处置力度，前三季度共清收不良资产38亿元；加大拨备及核销力度，拨贷比2.56%，较年初上升0.15个百分点。截至三季度末，该行不良贷款率1.56%，已连续三个季度持平。

在三季报发布的同时，平安银行董事会换届并发布董事会公告。未来，平安银行将在银行新管理团队的带领下加快改革与转型步伐，抓住新的发展机遇，深入推进银行的改革与创新，充分发挥银行既有优势，并有效借助中国平安集团在资本、渠道、客户资源、品牌及后台集中等方面的优势，实现有价值的、超越市场的可持续健康发展，达成“中国最佳零售银行”的战略发展目标。