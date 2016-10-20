赫曼米勒推出新款Aeron座椅

密歇根州玆兰2016年10月20日电 /美通社/ -- 全球设计制造商赫曼米勒(Herman Miller, Inc.)(NASDAQ: MLHR)今天推出新款Aeron座椅。Aeron座椅首推于1994年，与世界上的任何其它座椅都不一样。并非带有衬垫的传统“宝座”，设计师比尔-斯塔姆夫(Bill Stumpf)和唐-查维克(Don Chadwick)摒弃了泡沫和织物材料，创造了一款真正舒适的座椅。结合人性化设计，加上赫曼米勒在创新型技术与材料领域的领导地位，Aeron迅速成为有史以来最畅销、最知名的优质座椅。座椅总销量超过700万张，销往134个国家和地区，是全球各地用户的重要工具，在全球范围内广受欢迎。

赫曼米勒新款Aeron保留了这款经典座椅的特有轮廓，但是每个设计组件都进行了升级，将舒适感提升至一个新层次。得益于原联合设计师唐-查维克，一个专门的科学家、工程师、材料专家团队以及从事该项目超过两年的研究人员的共同努力，赫曼米勒结合了人体测量学和工程学领域的最新知识以及材料、生产和技术方面20多年的进步，使这款座椅的功能得到进一步提升。新款Aeron虽然拥有原先的经典外观，但是采用的材料更为牢固和轻巧、调整性能更出众、控制更直观、透气性更好，座椅更有利于健康且更舒适。

Aeron如今提供了全新的坐立体验，拥有重新设计的倾斜机制，可调节的PostureFit SL（Y字背托）脊柱支撑器和突破性的8Z Pellicle悬挂系统（每一区域的悬挂材料都拥有不一样的硬度），共同增强了舒适性。对于个人用户，这款座椅可适应人们坐下时最广泛的活动与姿势范围，从紧张的直立坐姿到放松沉思的斜躺。对于机构用户，交叉性能设计使Aeron适合于各种工作场所。新款Aeron性能比以往更高，新一代的用户和机构也将拥有更舒适的感受。

通过推出新款Aeron，赫曼米勒巩固了其在工作场所创新和高性能座椅领域的全球领导地位。新款Aeron座椅将在赫曼米勒出售产品的所有市场面向商业和住宅用户发售。新款座椅现已在北美、拉美及墨西哥、中东和非洲销售，并将于2017年1月在英国、欧洲和2017年2月在亚洲推出。

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