著名正畸医生称使用AcceleDent配合矫正治疗五天即可更换托槽

Kenji Ojima博士表示，其首选加速治疗方案AcceleDent可带来更好的临床效果

休斯顿2016年10月21日电 /美通社/ -- 在使用AcceleDent®完成了800多例矫正治疗后，全球知名正畸医生Kenji Ojima博士称，几乎所有使用AcceleDent的矫正患者的标准佩戴时间为5天。由OrthoAccel® Technologies, Inc.所生产的AcceleDent采用SoftPulse（微脉冲）技术®，能够更有效地发挥牙箍或矫正器的正畸力，从而提高牙齿移动的可预测性。AcceleDent是一款获得FDA批准和CE认证的医疗设备，被总部位于伦敦的英国标准协会(British Standards Institute)认定为2A类医疗设备，符合医疗器械指令93/42/EEC附录V的要求。

Ojima是一位著名的正畸讲师，同时也是Japan Academy of Aligner Orthodontics会长，他在私人诊所中将AcceleDent作为首选加速正畸治疗方案，因为AcceleDent可以带来非常好的正畸体验。

Invisalign钻石级牙医Ojima表示：“我从2012年开始提供AcceleDent，起初采用的是10天佩戴方案，但在发现该设备的SoftPulse技术使得牙齿移动加快后，我最终选择将佩戴5天作为标准矫正方案。使用这项技术可以为患者带来更好的效果，并且让他们更加愿意配合治疗，因为使用AcceleDent的患者因矫正而产生的不适有所减少，例如在更换托槽时所经历的疼痛。”

Ojima补充道，AcceleDent的技术可以加快颅面区的骨骼重建，让牙齿与每个新的矫正器托槽更加匹配。他说：“更好更快地适应矫正器可以提高临床效果的可预测性。”

Ojima的复杂正畸案例同样采用的是5天矫正器佩戴方案。在他的患者中，一名26岁女性的问题出在重度前牙拥挤、牙弓狭窄和旋转（第11颗牙齿）。Ojima的诊断和治疗方案显示，这个非拔牙扩展案例使用了40个矫正器进行治疗。标准治疗时间预计为20个月，但通过使用AcceleDent，这名患者每五天更换一次托槽，仅用了8个月便完成治疗。（参见图1）

在另一个案例中，Ojima治疗了一名重度拥挤和尖牙外突的27岁女患者。除了拔除第一前磨牙外，Ojima的治疗方案还包括72个矫正器，预计治疗时间为36个月。借助AcceleDent，该患者每五天更换一次矫正器，在13个月内完成了治疗。（参见图2）

Ojima表示：“这里只列举了两个例子，很多案例都显示了按照5天佩戴方案给矫正患者使用AcceleDent能够带来出色的临床效果。”他补充道，如果患者的配合度高，每三到四天更换矫正器也能达到很好的效果。

据Journal of Clinical Orthodontics（《临床正畸学杂志》）称，AcceleDent是正畸医生最常用的加速治疗技术。这项创新技术目前被北美3300多家正畸机构和全球其他地区约800家正畸机构所采用。

欲了解关于AcceleDent的详情或查看更多案例介绍，请访问AcceleDent.com/orthodontists或AcceleDent.co.uk。

OrthoAccel® Technologies, Inc.简介

OrthoAccel® Technologies, Inc.是一家私有医疗设备公司，致力于开发、生产、推广和销售能加强牙科护理和正畸治疗的创新解决方案。在该公司的创新产品中，AcceleDent®是一款获得FDA批准的II类医疗设备，在与牙箍或矫正器一起使用时，可使正畸治疗速度提高50%，并减少正畸治疗所引起的不适。作为加速正畸治疗领域的佼佼者，OrthoAccel得到了全球患者和著名正畸医生的肯定，他们力荐AcceleDent是一种快速、安全且温和的正畸加速解决方案。OrthoAccel作为北美发展最快的公司之一，跻身德勤2015高科技高成长500强之列。该公司总部位于得克萨斯州休斯顿，其欧洲、中东和非洲办事处设在德国埃森，业务遍布全球。OrthoAccel专注于为人们带来更加健康、美丽的笑容，欲知详情，请访问AcceleDent.com。