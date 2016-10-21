杜塞尔多夫在巴黎环法国际新闻发布会上进行城市介绍

杜塞尔多夫将是主办“盛大的首站”活动的城市

德国杜塞尔多夫2016年10月21日电 /美通社/ --

有关环法自行车赛、新闻稿和新闻图片的信息现可通过杜塞尔多夫市网站查看，共有三个语言版本。

国际知名的环法自行车赛（简称“环法”）的总指导克里斯蒂安-普吕多姆(Christian Prudhomme)周二下午在巴黎举行的新闻发布会上公布了第104届环法比赛路线。

有关2017年杜塞尔多夫Grand Départ（“盛大的首站”）活动的信息、新闻稿和新闻图片现可登陆http://www.duesseldorf.de/letour查看，共有德语、英语和法语三个版本。

环法自行车赛去年12月份宣布将于2017年7月1日从杜塞尔多夫举行“盛大的首站”活动开始。届时，这个世界上最重要的自行车比赛将从一场穿越杜塞尔多夫市中心的超过13公里的个人计时赛开始。

第二赛段也将从杜塞尔多夫开始。穿过埃尔克拉特、梅特曼和拉廷根附近的城镇一圈之后，车队将再次穿过杜塞尔多夫，这在环法历史上还是首次。“Great Loop”（环法路线）将第一次引导参赛者走出这个比赛开始和再次经过的城市。接着，第二赛段将穿越梅尔布施、诺伊斯和卡尔斯特-比特根到达门兴格拉德巴赫。2017环法自行车赛将在这里授予首个中间冲刺奖项。骑车通过迪伦(Dueren)区及该区内的于利希(Juelich)市之后，自行车专业车手将进入以大教堂为标志的城市亚琛。这是本赛段最后一个德国城市，本赛段共计206公里，还将进入比利时列日市。

杜塞尔多夫市长托马斯-盖泽尔(Thomas Geisel)就该市作为2017年“盛大的首站”活动的主办城市面向出席的约4000名记者表示：“1987年，环法从当时仍然分离的柏林开始出发，30年后这个世界上最大的自行车比赛将再次从德国开始。环法主办方认为在杜塞尔多夫这样一个热爱运动、热爱骑自行车的好客之城开始这项比赛再合适不过。我们的贸易展中心‘Messe Duesseldorf’每年迎来数百万参观者。每年还有数百万参观者来到这里参观一些在杜塞尔多夫举行的大型传统活动，如玫瑰星期一(Rose Monday)、日本日(Japan Day)或者法国节(France Festival)的狂欢大游行。3000多名法国公民以及257家法国公司在杜塞尔多夫贡献了明确的生活方式和处世之道，使该市拥有‘小巴黎’的称号。祝2017环法‘盛大的首站’活动顺利进行，愿大家在杜塞尔多夫玩得开心！”

演讲之后，这位市长介绍了Duesseldorf Marketing & Tourismus GmbH专为介绍比赛路线拍摄的形象宣传片，现在可登陆http://www.duesseldorf.de/letour观看。