洛杉矶车展Garage展厅将展示定制汽车、卡丁车和售后配件等

该展厅将向参观者展示各种车型以及售后产品与服务，并提供产品演示和奖品

洛杉矶2016年10月21日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展(LA Auto Show ®)举行在即，今年的车展将推出独一无二的展厅“Prestone®赞助的Garage展厅”,该展厅将展示独特车型、专业修复服务、车载娱乐系统安装服务、售后零件及配件和名人汽车等，并提供产品演示。Prestone®赞助的Garage展厅是原来的售后展厅，将设在洛杉矶会展中心肯提亚厅，在11月16日至17日洛杉矶车展AutoMobility LA™举办期间面向媒体和业内专业人士开放，11月18日至27日对公众开放。

Garage展厅位于会展中心南厅底下，60多家参展商将在此展示产品，展出面积162,000平方英尺。除了100.3FM The Sound、1330AM ESPN Deportes和93.5FM KDAY等当地广播电台的代表之外，洛杉矶车展参观者也可进入该展厅参观各种展品。参展商包括DUB、GoPort、Ivan Tampi Customs、MADNESS Autoworks、Thread Jar、雅马哈(Yamaha)和Zelectric Motors等公司。Garage展厅还将展示定制汽车、卡丁车、电动老爷车和水运工具等各种产品，甚至还有棉花糖艺术和虚拟现实眼镜。

Garage展厅的亮点为Prestone®激活活动，参观者可在此看到完整的Prestone®产品线，并参加各种消费者有奖活动。

Garage展厅还将包括女性专属Garage展厅，YouTube名人Jessicann将在此主持专为女性量身定制的汽车维护与保养指导活动。此外，MotorMood、Thread Jar和 K1 Speed等很多参展商还将举办有奖活动，参观者将有机会赢得汽车形状的贴花、洛杉矶车展定制短袜、免费旅行和参加卡丁车比赛等奖品。

参展品牌包括但不限于：

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁Lisa Kaz表示：“Prestone®赞助的Garage展厅真正展现了汽车文化。通过提供可供一家老小体验的最热门和最疯狂定制汽车以及激活活动，该展厅无疑会给人们留下深刻印象。”

有关Garage展厅及其它洛杉矶车展体验，或购买门票，请访问：LAAutoShow.com