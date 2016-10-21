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洛杉矶车展Garage展厅将展示定制汽车、卡丁车和售后配件等

2016年10月21日 03:07 编辑： 经理人网编辑
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该展厅将向参观者展示各种车型以及售后产品与服务，并提供产品演示和奖品

洛杉矶2016年10月21日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展(LA Auto Show ®)举行在即，今年的车展将推出独一无二的展厅“Prestone®赞助的Garage展厅”,该展厅将展示独特车型、专业修复服务、车载娱乐系统安装服务、售后零件及配件和名人汽车等，并提供产品演示。Prestone®赞助的Garage展厅是原来的售后展厅，将设在洛杉矶会展中心肯提亚厅，在11月16日至17日洛杉矶车展AutoMobility LA™举办期间面向媒体和业内专业人士开放，11月18日至27日对公众开放。  

Garage展厅位于会展中心南厅底下，60多家参展商将在此展示产品，展出面积162,000平方英尺。除了100.3FM The Sound、1330AM ESPN Deportes和93.5FM KDAY等当地广播电台的代表之外，洛杉矶车展参观者也可进入该展厅参观各种展品。参展商包括DUB、GoPort、Ivan Tampi Customs、MADNESS Autoworks、Thread Jar、雅马哈(Yamaha)和Zelectric Motors等公司。Garage展厅还将展示定制汽车、卡丁车、电动老爷车和水运工具等各种产品，甚至还有棉花糖艺术和虚拟现实眼镜。 

Garage展厅的亮点为Prestone®激活活动，参观者可在此看到完整的Prestone®产品线，并参加各种消费者有奖活动。

Garage展厅还将包括女性专属Garage展厅，YouTube名人Jessicann将在此主持专为女性量身定制的汽车维护与保养指导活动。此外，MotorMood、Thread Jar和 K1 Speed等很多参展商还将举办有奖活动，参观者将有机会赢得汽车形状的贴花、洛杉矶车展定制短袜、免费旅行和参加卡丁车比赛等奖品。 

参展品牌包括但不限于：

  • Baron Margo：作为知名艺术家、金属雕刻家和环境建造者，Baron Margo将首次展示其全新的定制车辆“Metamorphosis”。 Baron Margo的这款展品还将融入独眼巨人(Cyclops)和6.3英尺高绿眼睛女机器人等他的一些著名雕塑的元素。
  • K1 Speed：美国首屈一指的卡丁车公司K1 Speed将展示美国日产(Nissan USA)HKS GT-R车及多款全电动卡丁车。此外，他们还将举办一场有奖竞赛活动，参观者可上传一张他们坐在这辆卡丁车里的照片，有机会赢取参加比赛、T恤和挂绳等奖品。
  • Madness Autoworks：作为美国最大的菲亚特售后零件及配件供应商，MADNESS Autoworks将在洛杉矶车展上展示一系列产品，包括业界首款改装版FIAT 124 ABARTH。
  • Ivan Tampi Customs(ITC)：知名定制商Ivan Tampi Customs将展示其最新成果。ITC专注于为科尔维特(Corvettes)和野马(Mustang)等诸多精英车型设计和生产售后产品，并将推出用于兰博基尼Aventador等其它外来车型的售后产品。ITC将展示其搭载限量版XIK WideBody Kit的C7 Corvette和Z06 Corvette，以及用于科尔维特的其它碳纤维部件。
  • 雅马哈：日本摩托车、海上产品和其它机动产品制造商将展示水上交通工具、船用引擎、摩托车、SxS车及其新款电动自行车。这些展品可供一家老小体验。
  • Zelectric Motors：通过将现代性能与标志性VW设计相结合，Zelectric Motors提供100%独特电动驾驶体验。公司将展示Zelectric Ghia和100+mph甲壳虫等上世纪60年代经典车型的全新改造版以及高性能、全电动VW小型巴士。

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁Lisa Kaz表示：“Prestone®赞助的Garage展厅真正展现了汽车文化。通过提供可供一家老小体验的最热门和最疯狂定制汽车以及激活活动，该展厅无疑会给人们留下深刻印象。”

有关Garage展厅及其它洛杉矶车展体验，或购买门票，请访问：LAAutoShow.com

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