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君华酒店集团荣获2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖

2016年10月21日 03:23 编辑： 经理人网编辑
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君华酒店集团荣获2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖的最佳区域连锁酒店奖

新加坡2016年10月21日电 /美通社/ -- 亚洲酒店品牌君华酒店集团(Meritus Hotels & Resorts)被《Travel Weekly》亚洲版和《Travel Weekly China旅讯》读者票选为2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖(Travel Weekly Asia Readers' Choice Awards 2016)的最佳区域连锁酒店(Best Regional Hotel Chain)。

君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng先生（右）和Northstar Travel Group旅游集团总裁Robert G. Sullivan先生
君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng先生（右）和Northstar Travel Group旅游集团总裁Robert G. Sullivan先生

颁奖典礼在新加坡文华大酒店(Mandarin Orchard Singapore)的两星级米其林(Michelin)餐厅四川饭店(Shisen Hanten by Chen Kentaro)举行，近100位国际旅游行业领袖和具有影响力的人士参加了典礼。

2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖共设12个类别的奖项（分别为航空公司、酒店、度假圣地、服务公寓、机场、租车、航游、旅行社、全球分销系统(GDS)、旅行保险、景点与目的地），共45位获奖者。

今年是《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖第二年表彰“精英”(best of the best)旅游行业公司与专业人士，他们通过卓越的产品与服务提高了行业水准。

君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng先生代表该集团领取了今年的最佳区域连锁酒店奖。

Tan先生表示：“在君华，我们一直在寻求以新的方式为所有客户提供亚洲最佳酒店体验。这项大奖是对我们品牌在如此具有活力、竞争如此激烈的行业所带来影响的重要证明。我们的同行与合作伙伴能够认可我们的努力，我们感到非常高兴。”

君华酒店集团品牌组合包括著名的新加坡文华大酒店、新加坡滨华大酒店(Marina Mandarin Singapore)和兰卡威君华彩虹度假酒店(Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi)。

垂询君华酒店集团详情，请访问：www.meritushotels.com

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