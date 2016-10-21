君华酒店集团荣获2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖

君华酒店集团荣获2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖的最佳区域连锁酒店奖

新加坡2016年10月21日电 /美通社/ -- 亚洲酒店品牌君华酒店集团(Meritus Hotels & Resorts)被《Travel Weekly》亚洲版和《Travel Weekly China旅讯》读者票选为2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖(Travel Weekly Asia Readers' Choice Awards 2016)的最佳区域连锁酒店(Best Regional Hotel Chain)。



君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng先生（右）和Northstar Travel Group旅游集团总裁Robert G. Sullivan先生

颁奖典礼在新加坡文华大酒店(Mandarin Orchard Singapore)的两星级米其林(Michelin)餐厅四川饭店(Shisen Hanten by Chen Kentaro)举行，近100位国际旅游行业领袖和具有影响力的人士参加了典礼。

2016年《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖共设12个类别的奖项（分别为航空公司、酒店、度假圣地、服务公寓、机场、租车、航游、旅行社、全球分销系统(GDS)、旅行保险、景点与目的地），共45位获奖者。

今年是《Travel Weekly》亚洲版读者选择奖第二年表彰“精英”(best of the best)旅游行业公司与专业人士，他们通过卓越的产品与服务提高了行业水准。

君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng先生代表该集团领取了今年的最佳区域连锁酒店奖。

Tan先生表示：“在君华，我们一直在寻求以新的方式为所有客户提供亚洲最佳酒店体验。这项大奖是对我们品牌在如此具有活力、竞争如此激烈的行业所带来影响的重要证明。我们的同行与合作伙伴能够认可我们的努力，我们感到非常高兴。”

君华酒店集团品牌组合包括著名的新加坡文华大酒店、新加坡滨华大酒店(Marina Mandarin Singapore)和兰卡威君华彩虹度假酒店(Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi)。

垂询君华酒店集团详情，请访问：www.meritushotels.com。