壳牌以逾10亿美元总对价出售加拿大西部非核心页岩资产

阿尔伯塔省卡尔加里2016年10月21日电 /美通社/ -- 荷兰皇家壳牌有限公司(Royal Dutch Shell plc)通过其附属公司壳牌加拿大能源公司(Shell Canada Energy)（简称“壳牌”）今天宣布，该公司已经同意将加拿大西部约206000净英亩的非核心石油和天然气资产以约10.37亿美元（合13.69亿加元）的总对价出售给Tourmaline Oil Corp，其中包括7.58亿美元现金和价值2.79亿美元的Tourmaline股票。这项交易还有待监管批准，预计于2016年第四季度完成。



Shell

出售的资产包括加拿大大不列颠哥伦比亚省东北部Gundy区域的61000净英亩资产和加拿大阿尔伯塔省中西部Deep Basin区域的145000净英亩资产。这些资产包括已开发和尚未开发的土地，以及相关基础设施，每天生产24850桶油当量(boe/d)的干气和液体。

壳牌上游国际业务部总监Andy Brown表示：“壳牌在加拿大页岩领域拥有显著的地位，我们积极努力在蒙特尼和迪韦奈发展壮大我们具有吸引力的核心资产基础。同时，我们通过出售不适合我们近期发展目标的资产加强我们的页岩业务并创造股东价值。”

壳牌的大规模页岩资产主要集中在北美和阿根廷，该公司目前正在发展相关资产，使其凭借巨大的价值和显著的长期潜力成为2020年以后公司的增长动力。

编者注释：

在加拿大，壳牌在阿尔伯塔省迪韦奈液体区块拥有约430,000净英亩的资产，并在不列颠哥伦比亚省东北部蒙特尼气体区块拥有约218,000净英亩的资产。

壳牌还在美国二叠纪与阿巴拉契亚(Marcellus/ Utica )盆地和海恩斯维尔以及阿根廷Vaca Muerta拥有重要的页岩资产。

)盆地和海恩斯维尔以及阿根廷Vaca Muerta拥有重要的页岩资产。 壳牌美国页岩资产组合的产量（不包括本新闻稿中剥离的资产）约为250000 boe/d。

免责声明：

荷兰皇家壳牌有限公司直接或间接投资的公司是各自独立的实体。为方便起见，本新闻稿有时使用“壳牌”、“壳牌集团”和“荷兰皇家壳牌”来泛指荷兰皇家壳牌有限公司及其旗下子公司。与此相似，文中还使用“我们”和“我们的”这样的词语来泛指这些子公司或为这些子公司工作的人们。当指明特定的公司并无任何实际意义时，也使用这些表述。本新闻稿中所使用的“子公司”、“壳牌子公司”和“壳牌公司”指荷兰皇家壳牌有限公司直接或间接控制的公司。壳牌共同控制的公司被称为“联合控制实体”，而壳牌有实质性的影响但尚未控制或共同控制的公司被称为“关联公司”。在本新闻稿中，联合控制实体和关联公司也被称为“权益投资实体”。为方便起见，“壳牌权益”指壳牌在一个企业、合伙组织或公司中排除所有第三方权益后持有的直接和/或间接的所有者权益。

本新闻稿包含关于荷兰皇家壳牌有限公司的财务状况、运营结果和各项业务的前瞻性陈述。除历史事实之外，所有其他陈述均是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述是指，基于管理层的当前预期和假定，而做出的关于未来预期的陈述，其中包含已知和未知风险及不确定因素，可能导致实际结果、业绩或事件与前瞻性陈述中明示或默示的情况大相径庭。前瞻性陈述包括但不限于，有关荷兰皇家壳牌有限公司可能面临的市场风险的陈述以及表达管理层的预期、信心、估计、预测、计划和假设的陈述。这些前瞻性陈述是指使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“目的”、“打算”、“可以”、“目标”、“展望”、“计划”、“可能”、“预计”、“风险”、“预订”、“试图”、“应该”、“应当”、

“将”以及类似词语或表述的陈述。荷兰皇家壳牌有限公司未来的运营可能受到诸多因素的影响，使得其运营结果与本新闻稿中的前瞻性陈述差别迥异。这些因素包括（但不限于）：（a）原油和天然气的价格波动；（b）壳牌集团产品的需求变化；（c）货币汇率波动；（d）钻探和生产结果；（e）储量估计；（f）市场损失和行业竞争；（g）环境风险和自然风险；（h）查明合适的潜在收购财产和目标以及成功谈判并完成交易的相关风险；（i）在发展中国家和受到国际制裁的国家从事业务的风险；（j）立法、财政和法规方面的发展，包括应对气候变化的监管措施；（k）不同国家和地区的经济金融市场条件；（l）政治风险、包括与政府机构签订的合同条款的征用和重新谈判、项目审批延期或提前、以及分担成本的偿付延误的风险；以及（m）贸易条件的变化。本声明中包含或提及的警示陈述明确限制了本新闻稿所包括的全部前瞻性陈述。读者不应不适当地依赖于前瞻性陈述。关于其他可能影响未来业绩的因素，请参见皇家荷兰壳牌20-F（截止到 2015年12月31日，可登录www.shell.com/investor或www.sec.gov下载），读者就此同样应给予考虑。所有前瞻性陈述仅应截至本新闻稿发布之日（2016年10月20日）有效。荷兰皇家壳牌有限公司及旗下任何子公司均无义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他信息。由于上述风险，结果可能严重偏离本新闻稿的前瞻性陈述中明示、默示或隐含的情况。

美国证券交易委员会（SEC）允许石油和天然气行业的公司在其向SEC提交的文件中仅披露已经证实的储备，即已经通过实际生产或结论性的组成成分测试显示在现有经济和运营环境中能够经济、合法进行生产的油气储备。在本新闻稿中，我们可能使用了美国证券交易委员会(SEC)准则严格禁止在向SEC提交的文件中使用的某些词语，如资源。敦促美国投资者仔细考虑我们在表20-F、文件编号1-32575（可登录SEC网站www.sec.gov下载）中披露的信息。也可致电1-800-SEC-0330，向SEC索要这些表格。

垂询详情：投资者关系部：国际：+31 (0) 70 377 4540；北美：+1 832 337 2034；媒体：Shell Canada 媒体关系部：media-desk@shell.com；Shell International 媒体关系部：+44 (0) 207 934 5550；Shell US媒体关系部：+1 713 241 4544