2016“中国最具投资价值企业50强”出炉

互联网社保服务企业首次入选该榜单

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月20日，2016“中国最具投资价值企业50强”评选榜单正式发布，该榜单被誉为“行业投资风向标”，在当今资本寒冬阴影下的创投市场尤其具有指导意义。值得注意的是，互联网社保服务企业首次入选了“中国最具投资价值企业50强”风云榜榜单。

“中国最具投资价值企业50强”评选榜自2006年创设以来，至今已举办十一年之久，是投资界首个专注高成长企业的年度评选活动，被誉为“行业投资风向标”。根据企业发展的不同阶段与规模，分为“新芽榜”与“风云榜”两大榜单，前者面向初创企业，后者入选均为成熟企业。今年的参选企业达到两千多家，创历史新高，相关榜单经过6个月的征集和初审，最终由来自中国最活跃的高特佳投资、雲九资本、君联资本、启赋资本、鼎晖投资等50家顶级风险投资机构最终评审得出。

在此次出炉的“2016中国最具投资价值50强风云榜”榜单中，新出现的51社保尤为引人关注。该公司是榜单设立以来，互联网社保领域第一家入选企业，标志着投资界对其互联网社保服务领导地位的认可。同一榜单中也包括纷享销客、美柚等不同行业的明星企业。

得益于在互联网社保服务领域的提早布局和开拓深耕，51社保一直在行业内保持着行业开创者和领跑者的地位。社保等企业级服务具有复杂性和专业性，更考验全面综合能力，51社保一直在如下三方面保持着领先优势：一、专业，依托于社保专家领衔的专业团队，开拓性地首创了SSCOP新型社保服务模式，连续多年发布中国企业社保白皮书，引领了行业标准创新；二、技术，作为国内唯一拥有多项核心专利技术的社保服务商，效率比传统企业提升5到10倍，新实施的“磐石计划”更是拉开了与同类企业在底层技术架构上的差距；三、人才，51社保核心团队一直保持锐意进取，不断吸引优秀人才加入；坚持“京东模式”直营服务，快速培养复制人才。形成了稳定可持续的发展路径。



51社保CMO张轶与天使投资人梅花创投吴世春

51社保已得到广泛认可，被誉为“创业标配”。目前已经服务了包括36氪、脉脉、Boss直聘、罗辑思维、e袋洗等高成长型创业企业，以及碧桂园、百度外卖、去哪儿网、尚德机构等规模型成熟企业。全国标准化产品、京东模式直营服务、100%真截图可追溯等已成为其区别于行业内其他公司的特色优势。51社保已获得第二届中国青年创新创业大赛全国金奖冠军、2015-2016年大中华区人力资源服务创新大奖等多项荣誉。在10月11日阿里钉钉的企业服务计划发布会上，51社保成为阿里钉钉唯一深度合作的社保服务商。



51社保成为阿里钉钉唯一深度合作的社保服务商

51社保在2016年5月完成B轮融资之后，开放了“51社保+”平台，向孵化器、企业服务平台、人力资源服务同行、异业合作伙伴等全面开放服务能力。2016年10月，51社保推出“薪酬金字塔”创新产品，帮助企业实现薪税保合规、薪资计算、薪资代发、成本优化等全面薪酬服务。51社保“工具免费+服务收费+增值转化”的商业模式不断横向拓展和纵向深耕，显示出企业级服务具有极高的商业投资价值。

此次“中国最具投资价值企业50强”活动，发掘了中国最具投资价值的高成长性创业公司，为资本寒冬阴影下的创投市场提供了方向。