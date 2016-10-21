常州市委书记阎立会见SGS集团首席执行官吴国宏先生一行

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月12日，SGS集团首席执行官吴国宏（Frankie Ng）先生、SGS集团中港区首席执行官戚观成先生、SGS集团非洲区首席营运官Fred Herren先生和SGS集团中国区总裁杜佳斌先生一行拜访常州市委书记阎立、市政府副市长方国强、副秘书长黄建德，天宁区委书记宋建伟，常州检验检疫局局长戴云徽等领导。早在今年5月中国常州检验检测认证产业园揭牌仪式上，SGS签署了入驻协议。

吴国宏先生非常感谢常州各级政府的合作诚意。他表示：“通过考察，充分感受到常州在人才培育、科技发展、创新创意方面的优势和特点。在纺织、轻工、化学已经签约入驻的基础上，SGS将会致力于进一步完善在常业务布局，不断深化双方合作。”

阎立书记表示：“检验检测认证产业是现代经济发展的重要技术支撑，也是一个发展潜力大、成长性好的高技术服务业。常州在纺织服装、精细化工、智能装备、光伏新能源等领域已经聚集了一批检验检测认证企业，同时也存在巨大的市场需求。希望SGS充分利用常州地理位置良好、人力资源丰富、创新创业氛围浓厚等方面的优势，不断加大在常发展力度。常州市委、市政府将努力为SGS集团提供优质高效的服务，推动双方合作取得更加丰硕的成果。”

当天，SGS代表团分别参观了常州科教创新展示馆、常州机电职业技术学院、常州工程职业学院及常州出入境检验检疫局食品接触材料实验室。在创新展示馆，SGS代表团详细了解常州科教城成立以来不断发展的创新创业生态体系；在常州机电职业技术学院，SGS代表团参观了学院教学场景，对学院形成围绕装备制造业为特色，机电类专业为主体的专业格局表示赞赏；在常州工程职业学院，SGS CEO及代表团一行出席了常州检验检测认证学院见面会，与在校学生现场互动问答，取得了良好的效果。在戴云徽局长的热情接待下，SGS代表团参观了常州出入境检验检疫局食品接触材料实验室，并举行了座谈会。会上，戴云徽局长介绍了常州检验检疫局及检验检测认证产业园的情况，双方就未来深度合作项目进行了热烈的交流。