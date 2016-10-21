2017成都建博会积极推动中西部建材行业升级

中国成都2016年10月21日电 /美通社/ -- 近年来，随着新型环保材料在生产生活中的普及应用，“定制”、“系统”、“智能”、“设计”浪潮开始兴起，对传统建材产品形成了巨大的冲击。为了积极迎合行业市场发展需求，由四川省室内装饰协会、四川省制冷学会、成都市房地产开发企业协会、成都市金属结构行业协会、四川省建筑科学研究院建筑节能研究所、四川大学建筑环境学院建筑节能与人居环境研究所和成都市天一展览服务有限公司联合主办，相关政府部门重点支持的2017年第十七届中国成都建筑及装饰材料博览会（以下称“2017成都建博会”）将于2017年6月15-17日在成都世纪城新国际会展中心2—9号馆隆重举办，届时“定制”、“系统”、“智能”、“设计”产品和技术集中展示将唱响中西部建材行业最强音。



2016成都建博会现场盛况

随着更多知名企业的积极加入，2017成都建博会规模与影响力进一步扩大，届时将以8个主题展馆（2号馆石材馆 3号馆建筑材料及门窗馆 4号馆门窗馆 5号馆门窗馆 6号馆定制家居及设备馆 7号馆定制家居馆 8号馆装饰材料馆 9号馆暖通科技馆）、9万平米展出面积，预计将接待7万人次参观者，继续为中西部建筑及装饰材料行业贸易合作搭建高效务实的合作平台。

成都建博会积极推动中西部建材行业升级

2017成都建博会通过全方位、立体化地展示方式，让参观者将可以了解到新型环保材料、“定制”、“系统”、“智能”、“设计”等产品与技术在人们生产与生活的应用。

据成都建博会组委会相关部门市场调研结果显示，中西部二三级行业市场中，新型环保材料及“定制”、“系统”、“智能”、“设计”等产品和技术占有率普遍偏低，传统产品经销代理商经营也达到了一定的瓶颈。经济社会发展加快，人们在生产与生活领域特别注定生活品质的提升，新型环保材料、“定制”、“系统”、“智能”、“设计”等产品和技术市场需求不断增大。

2017成都建博会将搭建新型环保材料、“定制”、“系统”、“智能”、“设计”等产品和技术的高效推广平台，提升新型环保材料及“定制”、“系统”、“智能”、“设计”等产品和技术在行业市场中的占有率。为中西部二三级市场传统产品经销代理商指明新的发展方向，让房地产开发企业与装饰工程公司采购省去中间环节，节约采购预算成本。

聚焦成都，辐射中西部行业市场

2017成都建博会将辐射广大的中西部地区，观众可以通过成都建博会直接接触来自国内外的厂商，获取行业市场资讯，通过现场洽谈合作，对目前经营的产品进行转型升级，满足中西部二三级市场消费者的新需求，从而在行业升级和市场变化中处于积极主动的地位。

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