时趣斩获2016金投赏三项大奖

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月20日，第九届金投赏创意大赛颁奖典礼在上海隆重举行，当晚揭晓各项大奖。时趣凭借移动社交领域的明显优势、过硬的软件技术以及优质的创意服务，在本届金投赏豪夺1金1银1铜三项重量级大奖。



金投赏颁奖现场

金投赏(ROI Festival)是目前国内规模最大的创意奖，同时是全球第一个商业创意奖项，获奖案例讲求以最小市场投入搏最大效果回报。金投赏聚集一流的品牌主和国际4A公司高管作为评审，其权威性以及影响力足以被称为年度创意的风向标，也因此成为国内外营销人的战场。2016年度金投赏号称历史最小获奖概率，经过数月激烈地竞争后，时趣三个参选案例脱颖而出。



获奖团队合影

社会化媒体营销金奖

海飞丝去屑洗发露拜拜屑屑不联络篇



金投赏奖杯

时趣 “海飞丝去屑洗发露拜拜屑屑不联络篇”项目获得本届金投赏社会化媒体营销金奖。时趣契合#拜拜屑屑不联络#主题，将“拜拜”翻译成更加social的“分手”,利用消费者熟悉的分手套路，用social的方式打造了分手三部曲。从引导消费者到制造社交场景引发消费者互动，最后用一段极具传播性的视频令整轮营销主题更加深入人心。

媒体方面，首先利用大数据分析用户属性，帮助产品找到目标用户，通过标签设定为目标用户做精准画像，再对电视、网络和手机全平台资源加以整合，精准投放，并且选择投放了第一批朋友圈视频广告，引起了广泛的效应，有效引流电商平台。从而实现在传播周期内获得约1,683,000,000次的社交媒体曝光，极大提升了海飞丝的品牌影响力以及销售转化率。

数据管理营销银奖

联合利华饮食策划Social CRM项目

联合利华饮食策划是联合利华旗下主要面对餐厅和主厨的B2B企业，为餐饮用户提供专业调味产品和服务。然而中国餐厅数量庞大，依靠线下业务顾问覆盖客户的边际效用在递减。由于缺乏清晰的人群画像，品牌也无法通过深入了解他们，在线上实现精准有效的触达和留存，从而难以持续提升客户的品牌忠诚度和扩大生意规模。

时趣协助联合利华饮食策划充分发挥数据价值，取代传统广撒网的营销方式，以最小的数据挖掘和个性化营销投入获得最大的市场效果。成功打造了聚集百万厨师的社交账号，它的影响力也使潜在客户的覆盖量提升了10+倍。同时通过对用户互动/传播特点的抓取和标签体系的建立，品牌可以清晰的了解用户画像并实施精准的个性化沟通，使用户的有效互动率提升了2倍。过程中时趣利用自主研发的影响力模型帮助品牌挖掘出了粉丝中的高品质KOL，驱动自主传播来获得更大的效果回报。

社会化媒体营销铜奖

潘婷雾霾天不灰芯 Anti-Pollution Campaign社会化传播

对洗护类产品来说，年后营销市场冷淡，消费者也容易在此期间淡忘品牌，如何能够让消费者再度忆起品牌成为关键性问题。然而，当不景气的市场遇上不清新的空气，却引起了一起化学反应。

时趣通过场景化设置，多维度覆盖目标消费者，将消费者置身雾霾防护场景，科普雾霾天护发知识，引起消费者共鸣、引发痛点关注；通过精准投放天气相关应用，打造雾霾专场，成功刺激消费者产生购买行为，增加购买转化率。

三个案例都是时趣在品牌营销运营服务、营销软件与技术以及广告技术与服务整合的优质范本，也进一步证明了，移动社交时代营销需要技术和创意相结合，用户需要的是良好的社交环境，只有在保证用户体验的前提下将商业化场景融入其中，才能使营销效果指数型增值。

时趣在本届金投赏豪夺三项案例大奖，是经过市场的检验、消费者的认可更是得到了业界的肯定。作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，时趣已经赢得上千家品牌客户的青睐与信任。未来，时趣将会以“帮助企业构建以用户为中心的智能营销生态”为使命，继续用创新的理念，卓越的服务能力，专业的态度为更多企业提供营销服务。