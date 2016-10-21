浙江青年电影节万派与东海、上影等影视企业签约“电影产业联盟”

杭州2016年10月21日电 /美通社/ --

昨天上午，第三届浙江青年电影节在杭州西溪宾馆举行盛大的开幕礼。来自国内外数百位电影人齐聚杭州，在此以“青年”和“电影”之名，畅想青年电影之梦。

开幕礼上，万派文化与东海电影、上影新浪潮、派乐传媒等多家知名影视企业联合签约“电影产业联盟”战略，将共同开发、投资、制作多部佳片，为未来的中国电影发展注入活力。

“很高兴，我和我的拍档刘波先生今天不是作为投资人，而是以作者的身份站在这里。”在签约仪式后的采访中，万派文化联合创始人、《网络英雄传I：艾尔斯巨岩之约》作者之一郭羽说道，“《网络英雄传I：艾尔斯巨岩之约》所写的的是当下热火朝天的互联网创业故事，我们有信心，东海电影和派乐传媒以及更多的加入者会把这部电影打造成为这个时代反映互联网精神的产品。”

郭羽还表示，万派文化将会源源不断地为东海集团、派乐传媒，以及更多的影视公司提供优秀的财经IP，希望在万派文化以及各大影视公司的共同努力下，开创中国电影的商战类型，为中国的观影者打造更为丰富的精神文化产品。

派乐传媒董事长张永琛则表示，“电影产业联盟”的成功签约，一定会碰撞出更好、更多的中国优秀电影作品。“派乐传媒先定一个小目标，就从《网络英雄传I：艾尔斯巨岩之约》的影视剧本开始”。

目前，万派文化出品的中国首部互联网+创业商战小说《网络英雄传I：艾尔斯巨岩之约》正由东海电影集团打造成中国首部互联网创业大电影，“中国第一编剧公司”派乐传媒的加盟更是如虎添翼，将使这部电影更具特色与看点。

本届浙江青年电影节由中共浙江省委宣传部、浙江省新闻出版广电局主办，东海电影集团协同浙江大学国际影视发展研究院、浙江传媒学院电影学院承办。开幕礼上，著名电影人于冬、吴思远、叶宁、覃宏、张强等悉数登台，共同探讨中国电影的未来。

本届电影节形象大使、在《老炮儿》、《亲爱的》、《追凶者也》等影视作品中有着不俗表现的张译的出现掀起了开幕式上的一个小高潮。他直言自己是首次担任电影节形象大使，并由衷地说：“我发现浙江人有一个很大的特点，他们始终保持低调的心和努力做事的态度。我也相信浙江青年电影节从我做了形象大使这一届开始，未来会越来越受人关注！”

本届电影节旨在打造中国电影新势力，以此为平台，聚集国内年轻而才华横溢的电影导演、编剧、制片人，通过论坛、展映、影评及吴天明青年电影高峰创投、路演等系列活动，为电影这一正值火热的行业注入一股清新活力。