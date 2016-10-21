欧莱雅中国发布2015/2016可持续发展阶段性成果

美美与共 永续发展

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 可持续发展与环境问题正在成为世人关注的焦点，中国乃至全球的绿色发展进程不断推进，将环境保护作为实现可持续发展重要支柱的新型发展模式，已然得到整个社会的积极响应。刚刚落幕的G20峰会，历史性地将2030可持续发展议程引入峰会讨论；而中国政府的“十三五规划”所提出的绿色发展理念，也获得了国际社会的高度认可与赞赏。

作为化妆品行业的领军者，负责任的企业公民，深耕中国近二十年，欧莱雅始终如一将美的永续发展视为己任，不仅自身贯彻落实，也希望能通过不懈的努力，不断增强大众对于环保可持续发展，尤其是可持续消费的意识，以最终福泽社会。从2010年，欧莱雅中国发布集团首个可持续发展国别报道，到2013年，集团提出“美丽，与众共享 -- 可持续发展承诺2020”后，欧莱雅又将该计划在中国全面推进，不断加速可持续发展的进程，旨在成为中国美妆市场在可持续发展领域的标杆性企业，并于日前发布了2015/2016最新阶段性成果。



欧莱雅中国苏州尚美工厂

欧莱雅中国最新可持续发展阶段性成果亮点：

在研发上，对在中国研发的所有品类的配方，通过改进配方工艺或采用自然原料，全面提高环境效益，如，实现“无硅油配方”技术跨品牌多系列应用；

在工业运输上，通过采用天然气燃料、提高运输车辆使用率等措施，以2011年为基础，全面降低海、陆、空运输过程中产生的单位产品每公里二氧化碳排放量已全面减少27%，提前完成2020目标；

在工业生产领域，苏州尚美工厂三期扩建项目荣获美国绿色建筑协会LEED认证最高奖项 -- 铂金奖，成为中国化妆品行业首家获此殊荣的工厂；

在品牌具体实施上，羽西品牌的产品所使用的纸质包装所用纸张100%获得“FSC森林管理委员会认证”标志；淳萃品牌也在产品瓶身对生产环节节能减排的信息做出标示，以帮助消费者做出可持续的选择；

在社区公益领域，欧莱雅中国“美丽事业，美好人生”项目累计为1452名弱势学员提供培训。



欧莱雅中国苏州尚美工厂荣获LEED铂金奖

欧莱雅中国首席执行官斯铂涵表示：“欧莱雅‘美丽，与众共享 -- 可持续发展承诺2020’极具战略意义，构建了一个涵盖终端消费的全方位可持续发展体系，通过可持续创新、可持续生产、可持续生活方式以及可持续发展四个纬度，展示了我们的可持续发展理念，及其具体的贯彻落实。作为中国美妆行业的领导者，我们将坚守承诺，携手政府、合作伙伴、社会组织，以及广大消费者一道，不断进取，推陈出新，共同实现美丽愿景。”

欧莱雅中国 2015/2016 可持续发展四大领域阶段性成果

可持续创新

- 通过配方工艺的改进或自然原料的采用，欧莱雅在中国研发的所有类别的新品配方中，不断革新，实现环境效益的提高。

- 自2015年成功研发环境自然友好的“无硅油配方”技术以来，欧莱雅中国创新和研发中心不断改进并拓展其使用范围，跨品牌多系列应用于洗护发产品线，尤其是今年全新上市的洗护发品牌淳萃，有效减轻洗护产品在降解过程中对自然环境造成的压力。

- 在包装创新方面欧莱雅严格遵循3R原则：尊重自然和消费者；减少包装体积和重量；启用回收材料和来自可再生能源的材料。

可持续生产

- 截止到2016年7月，以2005年为基础，欧莱雅中国的三家工厂和一家分销中心，二氧化碳排放总量减少38%，每单位成品耗水量减少52%，每单位成品产生的废弃物量减少26%，废弃物处置实现零填埋目标，从而很大程度降低了每只产品生产过程中的环境影响。

- 在运输方面，通过采用天然气、提高运输车辆的利用率等一系列措施，以2011年为基础，欧莱雅中国每单位成品的海、陆、空运输过程中产生的单位产品每公里二氧化碳排放量已全面减少27%，提前完成2020年目标。

- 2016年，在苏州尚美工厂三期扩建项目中，以绿色建筑的最高标准，从选择可持续建筑场址、水资源利用、建筑节能与可持续能源的利用、资源与材料问题和室内环境质量，对建筑进行综合考察，全面减少建筑对环境的影响，获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋奖（LEED）最高级别铂金奖，成为中国第4家获得铂金级认证的制造业工厂，同时也是中国化妆品行业首家获此殊荣的工厂。

- 新晋并入欧莱雅体系的广州南沙工厂，通过一系列措施，使其生产用水量在今年1-8月降低了45%，迅速改善在可持续生产方面的表现。

可持续生活方式

- 欧莱雅的可持续发展不仅体现在自身的产品研发和生产上，还致力于携手消费者一起践行可持续的生活方式。

- 2016年，旗下诸多品牌通过在产品包装上清晰地标示可持续发展相关的标识，以最直观的方式帮助消费者作出可持续的选择：

羽西品牌的产品所使用的纸质包装所用纸张100%获得“FSC森林管理委员会认证”标志，并标识在包装显著位置，通过这一标识，消费者即可了解到该产品的包装所使用的材料来自FSC认证的可持续经营的森林，而非随意砍伐；

最新上市的洗护发品牌淳萃，在其产品瓶身作出清晰标识——“自2012年起，工厂实施水资源循环利用。”、“自2014年8月起，工厂电力均采用太阳能和风能清洁能源。”，以帮助消费者更好的了解可持续理念并付诸于行动。

可持续发展

- 到2020年，欧莱雅致力于帮助10万名低收入者获取就业机会。

- 在中国，欧莱雅于2009年启动了“美丽事业，美好人生”公益项目，旨在为相对弱势的群体提供美的领域的免费专业技能培训，藉由美的力量给世界各地的弱势群体带去帮助。