希尔顿花园酒店首次亮相广东省中山市

中国第八家希尔顿花园酒店在中国灯都正式开业

中山和弗吉尼亚市麦克莱恩市2016年10月21日电 /美通社/ -- 希尔顿 (NYSE: HLT) 和 希尔顿花园酒店今日宣布，中山利和希尔顿花园酒店在中国珠三角区域正式开业。中山利和希尔顿花园酒店设有 246 间客房，由希尔顿管理经营并由利和集团投资兴建，该集团还拥有 2014 年开业的中山利和希尔顿酒店。



希尔顿花园酒店首次亮相广东省中山市

希尔顿全球大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示，“希尔顿在中国关键市场拥有 200 多家筹备酒店组成的强大阵容，包括 40 多家希尔顿花园酒店。从 2014 年我们在中国推出希尔顿花园酒店以来，屡获殊荣的品牌发展势头喜人，正式开业的中山利和希尔顿花园酒店是大中华区投入运营的第八家希尔顿花园酒店。”

中山利和希尔顿花园酒店位于古镇商务区，毗邻利和灯博中心和大型商业、餐饮与娱乐综合体。古镇会议展览中心距离酒店约 1.5 公里，附近旅游景点包括距离酒店 50 公里的孙中山故居和距离酒店约 25 公里的孙文步行街。中山利和希尔顿花园酒店享有便捷交通，包括广深高速公路和步行距离仅 200 米的古镇火车站。古镇候机楼酒店距离 5 公里，中山港距离酒店 35 公里。

希尔顿花园酒店全球总经理约翰.格林利夫 (John Greenleaf) 表示，“从 2014 年我们在深圳宝安开设首家希尔顿花园酒店以来，品牌知名度和组合在中国显著增长，现在我们运营八家酒店并且有 40 家筹建酒店。鉴于其处于商业和娱乐关键目的地的战略位置，中山利和希尔顿花园酒店是我们组合的梦幻新成员，酒店团队准备创造品牌世界闻名的巨大价值。”

中山利和希尔顿花园酒店装饰典雅的客房有宽敞工作空间、符合人体工程学的座椅、笔记本电脑大小的保险箱、43 英寸高清平板电视和带防过敏枕头的豪华寝具。为方便宾客，整个酒店都提供免费高速 Wi-Fi 接入。宾客还可享用 24 小时开放的健身中心和自助洗衣店。

此外，中山利和希尔顿花园酒店有多功能会议室和董事会议室。除最新视听设备之外，宾客可期望创意餐饮服务和训练有素的专业员工团队预料需求并协助成功地举办会议与活动。

中山利和希尔顿花园酒店宾客可在酒店内花荟.味® 全日餐厅用餐，该餐厅提供现做早餐以及本地、国际和亚洲美食。24 小时开放的好味亭® 供应可口零食和各种清爽饮料，麺谈特色面吧烹制品种繁多的各种正宗本地面食，花绘品大堂吧为轻饮鸡尾酒和非正式会面提供放松身心的空间。

中山利和希尔顿花园酒店参加“希尔顿荣誉客会”(Hilton HHonors®)，这是向会员提供“航空里程与酒店积分结合”以及“全年有效兑换期”的唯一客户忠诚度计划。希尔顿荣誉客会会员始终享受我们“最优价格保证”提供的最低价格以及希尔顿荣誉客会积分、数字化登记入住和直接通过希尔顿订房无预订手续费。

中山利和希尔顿花园酒店位于中国广东省中山市古镇镇同兴路 103 号。若要获取更多信息或预订客房，请访问 www.zhongshanguzhen.hgi.com 网站或致电 。

若要获取有关希尔顿花园酒店的更多信息，请访问 www.zhongshanguzhen.hgi.com 和 www.news.hgi.com。

关于希尔顿花园酒店

屡获殊荣的希尔顿花园酒店品牌向宾客提供商务与休闲宾客成功且舒适的体验所需的高档住宿和现代化服务设施。满意承诺表明希尔顿花园酒店将竭尽所能确保每位宾客满意，否则他们可以拒绝付款。您可以信赖我们，这是我们的满意保证 (Guaranteed™)。在全球近 700 家酒店工作的友好团队成员致力于保证理解当今繁忙的旅客并提供他们在入住期间高效工作所需的一切。通过希尔顿官方渠道直接预订客房的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的会员专享折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施，例如数字化登记入住、选择房间和数字门卡（精选区域）。若要获取有关希尔顿花园酒店的更多信息，请访问 www.hgi.com 或 news.hgi.com 或在社交媒体 Facebook、Twitter、YouTube 和 Instagram 上保持联系。

关于希尔顿

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一，在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,700家酒店与分时度假酒店，超过775,000间客房。97 年来，希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌，包括：希尔顿酒店及度假村 (Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村 (Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店 (Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店 (Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村 (DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店 (Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店 (Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店 (Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店 (Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店 (Home2 Suites by Hilton) 和希尔顿分时度假俱乐部 (Hilton Grand Vacations)。同时，屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会® (Hilton HHonors®) 亦由希尔顿全球统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿官方渠道直接预订客房并享受多重优惠和好处，包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施，希尔顿荣誉客会会员可通过专属应用登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录 news.hiltonworldwide.com，并在 Facebook、Twitter、Youtube、 Flickr、LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿全球联系。