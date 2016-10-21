中国国际应急产业装备与技术展将于11月在成都举行

一展一论坛，助力四川应急产业发展

成都2016年10月21日电 /美通社/ -- 第十六届中国西部国际博览会（以下简称“西博会”）将于2016年11月3日-14日在成都举行。作为本届西博会的展中展 -- 2016中国（成都）国际应急产业装备与技术展将于11月3日在成都世纪城新会展中心4号馆开幕，上万种防灾减灾应急产品将集中亮相。



第十五届西博会应急馆现场照片



第十五届西博会应急馆现场照片

应急产业是人们既熟悉又陌生的新兴产业，是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。近年来，我国应急产业快速兴起并不断发展，在突发事件应对中发挥了重要作用。据估算，我国消防安防、应急通讯、防灾减灾、反恐等领域的应急产品和服务产值达到近万亿元。2014年国办发布的63号文件《关于加快应急产业发展的意见》提出，到2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成。

此次展会将分成“国际馆”和“中国馆”，重点展示：重大自然灾害监测预警产品，食品药品安全检测、重大危险源监测探测产品、救援人员防护产品、家庭防护产品、应急通信产品、消防和安防产品，智能救援装备、紧急医疗救援产品、风险评估服务、紧急医疗救援服务、航空应急救援、交通应急救援、北斗卫星定位等。

同期，由工信部、四川省政府和德国工商大会共同主办的“2016中国（成都）国际应急产业发展论坛”于11月3日下午举行。本次论坛主要围绕国际应急产业发展趋势，中国应急产业发展与“十三五”发展战略规划等方面展开，充分利用西博会的国际交流平台，多层次、多渠道、多方式推进应急产业国际交流与合作，提高四川公共安全水平。

论坛拟邀请工信部、国务院应急办、四川省政府、四川省安监局、四川省应急办、德国经济和能源部等领导出席；德国联邦救援救灾局、中国工程院等相关专家进行主题演讲。

与此，我们还将举办德中应急装备合作论坛暨德中应急产业合作园区推介会等专项活动。更高层次，更全面的促进产业交流与互动，进一步提升应急产业凝聚力，彰显应急产业所发挥的积极作用。