养老行业政策利好 CHINA AID力促中国老龄经济稳健发展

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 第十二届中国国际养老、辅具及康复医疗博览会（以下简称CHINA AID）将于2017年6月7-9日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

由民政部公布的《2015年社会服务发展统计公报》显示，截至2015年底，全国60岁及以上老年人口22,200万人，占总人口的16.1%。其中65岁及以上人口14,386万人，占总人口的10.5%。在严峻的老龄化形式下，为了积极开展应对人口老龄化行动，加快发展养老服务业，民政部先公布了其和国家发改委印发的《民政事业发展第十三个五年规划》，其中提出到2020年每千名老年人口拥有养老床位数达到35-40张。

据公报显示，截至2015年底，全国各类养老服务机构和设施11.6万个，比上年增长23.4%，其中：注册登记的养老服务机构2.8万个，社区养老服务机构和设施2.6万个，互助型养老设施6.2万个；各类养老床位672.7万张，比上年增长16.4%（每千名老年人拥有养老床位30.3张，比上年增长11.4%），其中社区留宿和日间照料床位298.1万张。民政部在稍后也召开了2016年第三季度例行新闻发布会，表示将建立面向失能老年人为主的医养结合服务体系，全面放开养老服务市场，推动供给侧结构性改革，进一步优化养老服务发展环境。

之后，民政部、财政部也联合发布了《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》(以下简称《通知》)，《通知》称，中央财政决定安排中央专项彩票公益金，通过以奖代补方式，选择一批地区进行居家和社区养老服务改革试点，促进完善养老服务体系。《通知》提出试点目标为，通过中央资金引导，鼓励地方加大政策创新和资金投入力度，形成一批服务内容全面覆盖、社会力量竞争参与、人民群众普遍认可的居家和社区养老服务成功经验，形成比较完备的居家和社区养老服务发展环境和推动机制，鼓励其它地区借鉴应用，快速提高我国居家和社区养老服务发展能力和水平。

落实到各级政府，在加大社区服务设施建设投入力度的同时，通过补助投资、贷款贴息、运营补贴、购买服务等方式，支持社会力量兴办社区养老服务，大力培育发展社区养老服务组织，完善服务网络。政策还鼓励引导有条件的企事业单位兴办家庭式、社区型养老服务机构，促进居家和社区养老服务连锁化、品牌化发展。

在国家诸多政策和市场机遇的刺激下，各类资产以不同形式进入到养老行业：除社会化养老机构、配套设备家居企业外，越来越多的房地产企业、金融保险公司、生活服务机构也加入进来，整个养老行业呈现多方位、立体式的爆发。如何在眼花缭乱的养老市场摸清脉络，选择合适的切入点并稳健的发展呢？

CHINA AID试图为解决这一问题提供途径：作为国内最早关注养老，搭建养老资讯、产品及技术互通的平台，自2000年创立以来，CHINA AID将养老服务的各类产品划分为6大板块：养老服务、康复医疗、生活护理、辅助器具、宜居建筑和健康管理；紧随时代发展脉络和养老市场发展，不断引入适合中国养老市场的国内外产品、经典案例。展会现场除了展现时代最新的、上千种的适老化产品及行业服务，可一站式满足来自养老机构、康复医疗机构、养老社区等专业买家的采购需求外，CHINA AID还着力打造辐射行业热点的多场国际性行业主题论坛，参与者将全面领略养老产业的发展趋势，聆听行业大咖的经验与智慧，与国内外养老同仁分享行业资讯，共享行业先进技术及经验。

CHINA AID提供供需双方展前商贸匹配、展中咨询洽谈、展后持续对接等多种服务，并配备全方位媒体报道。CHINA AID关注老年群体的实际需求，依托政府资源，现场设置多场福祉活动，以期推广优秀的养老服务模式，推动服务创新，提升老年人的生活质量。

CHINA AID始终紧随时代发展脉络，关注行业热点，展示福祉产业的特色内容，分享国内外高效实用的经验实践，搭建行业信息共享、资讯互通的平台。2017年6月7-9日第12届CHINA AID，诚邀大家亲临现场，共享养老产业无限商机。

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