万事达卡与中国妇女发展基金会共推女性创业基金

三年战略合作打造万事达卡“她梦想”公益基金，助力中国普惠金融

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 万事达卡昨日与中国妇女发展基金会（以下简称中国妇基会）签署合作备忘录，宣布双方开展为期三年的战略合作并设立万事达卡“她梦想”公益基金，共同将中国普惠金融推向新高度。这也是万事达卡在中国市场推出的首个公益基金项目。中国妇女发展基金会副理事长秦国英、中国妇女发展基金会副秘书长张建岷、万事达卡国际市场总裁安康莳（Ann Cairns）、万事达卡亚太区联席总裁凌海、万事达卡中国区总裁常青出席活动。



合作双方高层代表出席并见证签字仪式

作为万事达卡中国首个专注普惠金融与女性创业的公益基金，万事达卡“她梦想”公益基金将关注女性主导创业公司的生存与发展，为中国的创业女性提供商业技能培训与普惠金融支持。

中国妇女发展基金会副理事长秦国英表示：“我们非常高兴能与万事达卡这一普惠金融的倡导者开展合作，使更多中国女性有机会接受专业培训，提升商业技能与金融素养，并为由女性经营的创业项目提供资助。我们相信，通过让更多中国女性掌握商业知识与实战经验，我们能为中国女性创业领域带来持续性改变，培养新一代女性创业者，逐渐缩小贫富差距，引领经济与社会变革。”

万事达卡国际市场总裁安康莳（Ann Cairns）认为：“这次万事达卡同中国妇基会的合作将为中国女性带来切实有效的帮助，为她们提供必要的工具和技术来充分挖掘自身潜能。当今全中国没有银行账户的人中有55%是女性，而万事达卡‘她梦想’公益基金的建立能帮助我们通过普惠经济的推广为这个最大的发展中国家创造更多机遇。在过去几年中，中国在推行普惠金融方面已经取得了重大突破。通过这次合作将进一步将金融服务普及至23,400万尚没有银行账户的中国成年人。”

根据合作协议，万事达卡和中国妇基会将携手为中国女性与家庭创造各种战略机遇，尤其将为女性经营的初创企业、创业培训以及金融素养项目提供金融支持。

万事达卡中国区总裁常青说：“进入中国市场30年来，万事达卡始终将全面助力中国经济社会发展作为核心战略方针之一。近年来中国不断将可持续发展作为经济改革的重心，这就要求公共和私营领域都必须提供可用的金融工具，以促进全社会的创业与创新。而像万事达卡‘她梦想’公益基金这样的合作计划，正是增强经济赋权、推动社会变革、构建无现金社会的有效措施。”

此次合作是万事达卡在中国推进普惠金融发展的又一里程碑。今年早些时候，万事达卡就与中国发展研究基金会签约，推动金融素养和商业技能在中国职业院校学生间的普及。与此同时，万事达卡又与国际美慈组织一同向四川省的2,000位农民提供了自主创业、金融素养和企业发展的相关知识技能培训。除此之外，万事达卡近期还联合全球创业指导基金会及上海百特教育，致力于在2017年前将 “女性科技新力量”项目推广至50,000名中国大陆年轻女性。

截至目前，万事达卡在亚太地区的普惠金融和女性赋权计划已惠及20多万名各年龄阶段的女性。

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关于中国妇女发展基金会

中国妇女发展基金会（China Women's Development Foundation）是5A级基金会，也是全国性公募基金会，1988年12月由全国妇联发起成立。其面向公众募捐的地域是中国以及许可中国妇基会募捐的国家和地区。长期以来，中国妇基会着眼于妇女群众最关心、最直接、最现实的利益问题，在围绕妇女扶贫、妇女健康、女性创业等方面，实施了一系列公益慈善项目，取得了明显的社会成效，组织实施的“母亲小额循环”、“母亲健康快车”、“母亲水窖”、 “贫困英模母亲资助计划”、“母亲邮包”5个项目分别获得中国政府最高慈善奖项—中华慈善奖。2016年7月成功获得联合国经社理事会（ECOSOC）特别咨商地位。

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