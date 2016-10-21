VR和智能家居欣欣向荣，蓝菲光学助力刷新视觉感官新高度

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 近几年 VR（虚拟现实）产业发展一路高歌猛进，今年甚至被誉为 VR（虚拟现实）产业发展的元年；而2014年就被推上风口浪尖的智能家居也在近两年终端市场的试探下更多地回归到打磨单品上来，其中智能摄像头在智能家居产品中销量几乎占了一半。搭上 VR（虚拟现实）和智能摄像头这两趟快车，英国豪迈旗下蓝菲光学 (http://www.labsphere.com.cn/) 的大视场摄像头平场校正光源订单火爆增长，已经为 Magic Leap 、Apple、微软、意法半导体、安森美、Snapchat 等一批著名企业提供标准或定制品。



蓝菲光学大视场摄像头平场校正光源

蓝菲光学的大视场摄像头平场校正光源是经过特殊设计的均匀可调扩展光源，被测摄像头可以安装在专用的夹具上，通过积分球的开口伸入积分球内部，从而获得超大视场范围的超均匀照明，均匀度最大可达99%。这款产品目前可以为视场角高达220度的摄像头模组或成品提供校准功能， 出口空间均匀性优于99%。同时也提供各种针对颜色、照度、光谱和尺寸的定制方案。广泛应用于 VR（虚拟现实）、智能家居、自动驾驶、倒车影像、行车记录仪、安防、航拍等领域。

和蓝菲光学普通的摄像头校准光源一样，该产品在开口处提供超高均匀度的亮度输出，同时可以通过软件控制输出各种不同的色温，使得摄像头可以在各种色温下完成平场（均一性）和白平衡校正。

该款产品还提供照度调节功能，照度在0~10000lux之间可调，能轻松地测试相机的动态范围。

VR（虚拟现实）浪潮兴起以来，很多公司都进入 VR（虚拟现实）领域从事全景相机的研发，光学巨头也纷纷通过全景相机切入 VR（虚拟现实）市场，VR（虚拟现实）的火爆带动了全景相机的快速发展，VR（虚拟现实）全景相机通常是360度全方位的记录内容，这类设备通常都会使用多个鱼眼镜头或者超大广角镜头拍摄，而采用多个鱼眼镜头或者超大广角镜头拍摄时最容易出现因镜头性能不同导致拍摄出来的画面不一致，这种差异很难通过算法去解决。而将多个镜头放入蓝菲光学的大视场摄像头平场校正光源中校准后，可以完美地解决单个相机的平场校正和多个相机的一致性以及拼接问题，提高最终的图像质量。

下面两张图是使用蓝菲光学大视场摄像头平场校正光源产品校准后的摄像头成像与未经过校准的成像对比。从图上不难发现，图2未使用蓝菲光学大视场校准光源校准之前，镜头边缘有阴影，校准过后整个镜头的成像非常均匀、一致；图3的对比能看出未校正前，通过全景相机的前后两只镜头拍摄合成的照片中央有非常明显的拼接痕迹，而经过校正后的拍摄成品几乎看不出差别。

图2



光源内部真实图像校准前后对比图

图3



校准前后实景拍摄对比图

鱼眼镜头或超大广角镜头所监控的范围很大，容易造成画面分辨率的下降。提升镜头传感器的质量是重要考量因素；其次，全景摄像机采用具有360度超大视角的鱼眼镜头监控整个场景，如此大范围的监控导致了全景摄像机在白平衡以及曝光等方面的处理困难，限制了全景摄像机的应用；解决好全景摄像机的宽动态效果，也能够推动全景摄像机的发展。

伴随着智能家居市场的水涨船高，智能摄像头作为智能家居系统成员之一，在看家防盗、看护老人和孩子方面的优势使用较为普遍，被许多厂商列为进入智能家居领域的首款产品。综合影响智能摄像机销量因素来看，除价格因素外，镜头分辨率和广角、夜视能力等几个因素主要被人们看重。蓝菲光学的该款大视场摄像头校正光源可以完美地校正智能摄像头的均一性（平场）、白平衡以及动态范围（灰阶），帮助智能摄像头厂家更准确地评定和改进产品性能。

蓝菲光学拥有近四十年的光学设备研发设计经验，是世界公认的镜头传感器校准的先锋企业，服务了众多镜头设备生产商，此款专为大视场摄像头校正所设计的光源还自带照度实时监控，并可提供供用户二次开发的软件接口，可以为用户的特殊需求量身定制，完美地测试鱼眼相机及全景相机，让消费者可以看得更宽广、更清楚、更舒服，刷新视觉感官新高度！