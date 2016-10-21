霍尼韦尔携多款防坠落新品亮相2016北京风能展

为风电行业带去更安全、高效、专业、稳定的高空作业安全解决方案

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 《财富》百强之一的多元化、高科技互联工业企业霍尼韦尔（纽交所代码：HON）近日亮相2016北京国际风能大会暨展览会，围绕“安全、高效、专业、稳定的高空作业”的参展主题，全方位展示了面向海上、陆上风电作业的安全产品及解决方案，并首次推出AirCore™ H2风电专用全身式安全带、DuraSeal™ 密封式坠落制动器等多款新品，为作业者提供从头到脚的高空防坠落保护，助力营造更安全、舒适、高效的新能源行业作业环境。

霍尼韦尔工业安全部大中华区市场总监华晴表示，“身处工作环境高度危险的风电行业，作业人员不仅要面临高温、潮湿、多粉尘、多噪音等挑战，高空作业时还要时刻留意可能的坠落风险。作为个人防护设备领域全球最大的供应商之一，霍尼韦尔的安全防护系列产品充分考量了风电行业的作业需求，不断推陈出新，以一贯的高品质，保护作业者远离伤害，协助实现更出色的生产表现。”

更轻、更透气、更耐磨的全新风电专用安全带

霍尼韦尔最新研发的 AirCore™ H2 风电专用全身式安全带在本届风能展上首次揭开面纱，再次彰显了霍尼韦尔在安全防护领域的深厚科技实力。它专为陆上或海上风机运营维护、塔筒攀爬与机舱缓降逃生等情境设计，自重仅2.5公斤，最大负载可达140公斤；风机顶部的作业环境温度在夏天往往高达50 ℃以上，这款安全带特创“自呼吸”内衬设计，有利于空气循环流动，减少热量与湿气的聚集，让作业者在闷热高温下也能保持良好的体感；它采用可拆卸更换的超耐磨风电攀爬专用背板以及工具挂环，可大幅提高安全带的使用寿命。

无与伦比的高密闭性、高防腐蚀性坠落制动器

霍尼韦尔 DuraSeal™ 密封式坠落制动器采用改良型棘齿防倒转设计，其核心部件满足工业最高密封等级 IP69K，可有效防止设备内部被污染物侵蚀。它的重量比市面同类产品轻30%，非常有利于工位间转移，提高生产效率；相比同类产品，在恶劣的作业环境下，由抗腐蚀材料打造的 DuraSeal™ 可保持更经久耐用的工作寿命，即使钢缆经长期使用后出现磨损，也可作独立替换，不需要拆开设备本体，从而大幅降低使用方的后续维修成本。

为中国人量身打造的全方位风电作业防护系列明星产品

为满足风电行业运维人员的安全需求，霍尼韦尔展出了一系列行业领先的个人防护明星产品：霍尼韦尔安全帽专为中国人头型量身打造，配戴舒适，并同时配备防护眼镜、头灯架、耳罩等辅助配件，提供完美的头部安全防护，它的特殊帽檐设计还能在高空作业时带来格外开阔的视野；霍尼韦尔防护手套拥有抗水解的NBR丁腈涂层，相比传统采用聚氨酯涂层的手套更适宜于风电海上作业，手套上的防撞块设计也能有效减轻作业者手部遭遇撞击时造成的伤害；在油腻潮湿的风电行业环境，霍尼韦尔安全鞋采用特殊专利工艺，耐潮防水，可防止鞋底遇水分解，带来更长久的使用寿命。

作为全球工业安全领域的领导者，霍尼韦尔拥有大量标杆性的创新技术与产品，并被广泛应用于石油石化、通用工业、消防救援、电力安全等多个领域，满足新能源等不同行业对于个人安全防护产品的不同等级需求，并为客户度身定制整体解决方案，引领坚实的安全文化，使作业者免受伤害，提升生产场所的安全防护和工作效率。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com) 是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn，或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。