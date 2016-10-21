电通安吉斯2016金投赏蝉联最佳传播集团

创新系列论坛三连发

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月20日，全球传播集团电通安吉斯携业界资深专家阵容连续第三年登陆金投赏创意节，以“未来，我们如何讲故事”为主题，特邀东方梦工厂衍生业务总经理许鹏翀，会同安索帕亚太区首席执行官林真、意凌.安索帕首席执行官兼执行创意总监陈民辕以及安索帕中国首席创新及技术官林昇源，共同带来精彩论坛分享。

新兴科技的发展，已经能够从技术层面扫平品牌和消费者沟通和联结的种种障碍。那么，市场营销者应该如何深入发掘内容，创造独一无二且和消费者密切相关的品牌故事？如何利用科技手段使得品牌故事的讲述更加丰富和有声有色？如何在纷繁复杂的媒体环境中，找到最合适的时机和平台把品牌体验带给目标消费者？更重要的是，如何在讲述品牌故事的同时促进产品销售？

意凌·安索帕首席执行官兼执行创意总监陈民辕用“融合、共赢、参与”总结了品牌内容创新的三大关键，他表示：“单一的品牌植入已是过去式，定制品牌内容以及独特的品牌体验是新的内容营销方向。”陈民辕以2016亚洲创意节金奖作品“康师傅：一碗面的功夫”为例，结合意凌·安索帕为肯德基打造的全IP整合案例，分享了与东方梦工厂从《功夫熊猫3》衍生出定制内容及传播的合作历程。陈民辕补充说：“得益于品牌客户的支持及合作伙伴的实力，我们已经在品牌叙事与动画影视内容的深度结合再创作方面积累了宝贵经验。意凌･安索帕将继续深耕数字内容营销领域，推出更多叫好又叫座的营销作品。”

在此基础上，东方梦工厂衍生业务总经理许鹏翀进一步介绍了旗下的丰富优质IP资源，并展示了其在动画电影制作、衍生业务（包括消费品、联合推广、互动娱乐及实体娱乐）等多个业务领域的雄厚实力，并重点分享了东方梦工厂在未来衍生业务的发展远景。许鹏翀表示：“大力发展电影衍生产业是东方梦工厂未来发展的重要战略之一，东方梦工厂在进行《功夫熊猫3》的授权及衍生品开发中，从商业模式到商业理念都进行了多种探索和创新，来自《功夫熊猫3》电影的原班制作班底为授权品牌如康师傅老坛酸菜面、一汽大众全新宝来等战略合作伙伴特别定制电视广告，将神龙大侠阿宝与授权品牌形象巧妙融合，用极具创意的故事将顶级电影动画制作技术和质感呈现于电视广告，在国内可以说是独一无二。未来的中国衍生市场，已经突破了单纯的授权模式，而是要将优质的动画电影IP从荧屏拓展延伸到消费者生活中，和品牌进行有机结合，完善‘内容+渠道+衍生’的全产业链布局，为中国和全球的消费者提供多元化的家庭娱乐体验。”

安索帕中国首席创新及技术官林昇源认为，用创意科技讲故事，从而创造令人耳目一新的消费者体验，是创新科技对于营销领域的最大助益。他从安索帕在过去一年中为可口可乐、可爱多等品牌成功打造的前沿体验出发，揭示了科技为品牌叙事提供的广阔空间和无限可能。最后，林昇源结合人工智能、虚拟现实等科技热词，展望了借助品牌之力加速飞驰的技术演进，并对插上科技之翼的创新品牌体验表达了期待和憧憬。

在20日晚间的颁奖典礼上，电通安吉斯集团亦再次凭借其专业的媒体、数字和创意传播服务斩获当晚最具重量级奖项“最佳传播集团年度大奖”。集团携旗下22大业务品牌共斩获19座大奖，包括1件年度大奖以及7金5银6铜。



电通安吉斯集团中国区董事长李桂芬女士与电通安吉斯集团中国区首席运营官久島伸昭先生代表集团领奖

电通安吉斯集团中国首席执行官山岸纪宽先生表示：“我们希望通过不断的分享来探索创意的创新，为客户创造更高的价值。同时，通过与客户和合作伙伴共同推进营销和品牌传播领域的创新，为客户带来实质上的成果，这是我们一直坚持的创新品牌成功之道的愿景。”

金投赏创意节是中国传播营销领域最具影响力的奖项之一，旨在奖赏最具创意的品牌和企业，鼓励在创意领域中各公司用最小的预算，获得最大市场回报的奖项。每一年，来自全球殿堂级4A广告公司的CEO、新媒体行业巨头、国内外一线明星等意见领袖都在金投赏国际创意节上与大家分享如何实现创意的商业价值。