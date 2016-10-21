日本最大二手工程机械在线交易网站高层拜访铁甲

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 近日，日本最大的二手工程机械在线交易平台 Allstocker 的创始人及 CEO 青木先生 (Takayuki Aoki)，携其公司首席财务官日野太树先生、事业推进部部长梅泽和宏先生等公司高管拜访了铁甲北京总部。铁甲创始人及 CEO 樊建设和公司高级顾问王业锋先生对其一行进行了热情接待。双方交流了中日两国目前的二手工程机械市场情况，并对双方未来的合作进行了积极的探讨和展望。



Allstocker高管团队与铁甲创始人樊建设及高级顾问王业锋

Allstocker 成立于2014年，发展势头极为迅猛。在其二手业务上线的前三个月，平台可出售设备数量就翻了近5倍，先后获得了来自日本最大的社交游戏公司 GREE、日本最大的互联网集团 GMO、最大的融资租赁公司三井住友、日本最大的在线广告代理 Opt 公司和日本第二大商业银行三井住友银行等大型投资机构的风险投资。

Allstocker CEO 青木先生说，中国拥有世界最大的二手工程机械交易市场，铁甲旗下的铁甲二手机是中国最大的二手工程机械交易平台，他们一直以来始终在密切关注铁甲的发展情况。此次主动登门拜访，就是希望能和铁甲这样的中国市场领导者探讨潜在的合作机会，共同探索在亚洲、乃至全球二手工程机械市场上取得重大突破。

铁甲创始人樊建设说，日本二手工程设备质优价廉，在全球的流通市场很受欢迎。Allstocker 在日本拥有大量优质的二手工程设备，而中国市场又有巨大的需求，双方拥有巨大的合作潜力。铁甲和 Allstocker作为中日两国最大的工程机械交易平台，此次接触必将掀起中日两国工程机械行业合作的序幕，为亚洲乃至全球工程机械行业的融合发展架起一座桥梁。



Allstocker创始人青木先生与铁甲创始人樊建设先生

铁甲自2009年成立以来，一直坚持“用心服务用户，推动行业进步”的使命，从论坛、门户网站，拓展到二手交易、金融等工程机械行业的各个领域，如今已经成长为中国工程机械行业最大的综合性服务平台，先后获得了启明创投、DCM 和元生资本等国内领先的投资机构共3轮超过3亿元人民币的风险投资。

据统计，2014年我国国内二手工程机械保有量超过500万台。由于新机的售价较高，二手设备因其性价比较高的特点而越来越受到用户的青睐。随着国内市场对二手工程机械的需求量越来越大，优质的日本进口二手设备必将受到越来越多的中国用户的欢迎。

在当今国际经济一片低迷的情况下，开放发展是实现更高水平发展的必由之路，只有“开放”才能为人们打开一扇扇“可能”的窗户。二手工程机械在国内外市场的双向流动是未来发展的大势所趋。铁甲作为中国工程机械后市场的领导者，必将竭尽所能推动中国工程机械行业的不断发展！