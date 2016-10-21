同方威视向清华大学艺术博物馆捐赠安检设备

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 今年8月，同方威视向清华大学艺术博物馆无偿捐赠安检设备及仪器用于艺术博物馆入口处的人员和行李检查。设备于开馆之日正式投入使用，目前已平稳运行一个月，安检近50000人次。

10月12日下午，同方威视向清华大学艺术博物馆捐赠设备仪式在艺术博物馆会议室举行。清华大学常务副校长程建平、艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞、同方威视董事长兼总裁陈志强、副总裁栗志军、陈伟等出席仪式。捐赠仪式由艺术博物馆副馆长邹欣主持。



清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞与同方威视董事长陈志强

仪式上，杜鹏飞常务副馆长首先对同方威视对艺术博物馆的无私帮助和慷慨捐赠表示感谢，他谈到，在清华艺术博物馆使用校友企业的产品具有格外的意义，希望同方威视的安检设备在保障艺术博物馆安全的同时也成为同方威视产品的展示平台。



清华大学艺术博物馆的同方威视安检设备

陈志强董事长在致辞中表示，同方威视源于清华大学，致力于为全球客户提供技术先进的安全检查产品和解决方案。今年同方威视相继完成了里约奥运会、杭州 G20 峰会等全球重要赛事和会议的安全保障工作。安检设备落户清华艺术博物馆，也是同方威视安检设备首次应用在高校博物馆。希望同方威视能够更好地服务于清华大学的学校建设、服务于艺术博物馆的发展和学校艺术教育工作。

程建平常务副校长在讲话中指出，清华大学要让学生享受国际先进理念的综合教育，艺术教育就是其中之一。艺术博物馆的建成离不开广大校友的大力支持，在此也感谢同方威视对学校建设作出的贡献。希望艺术博物馆未来能够进一步促进学校综合型人才的培养，促进学科的交叉融合，努力建设成为全国最好的高校艺术博物馆。