SDCC 2016中国软件开发者大会将于11月18-20日在京举行

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年11月18日-20日，由全球最大中文IT社区CSDN重磅打造的年终技术盛会，SDCC 2016中国软件开发者大会（Software Developer Conference China）(http://sdcc.csdn.net/) 将在北京京都信苑饭店隆重举行。



SDCC 2016中国软件开发者大会将于11月18-20日在京举行

作为CSDN创办的软件技术领域顶级盛会，SDCC中国软件开发者大会自2007年始建起，已经连续成功举办七届，历届技术讲师超过550位、参会人数超过7500人，吸引了业界的广泛关注，SDCC也已逐步发展成为技术圈口碑卓越的技术会议品牌。



即将如约而至的SDCC 2016中国软件开发者大会为期三天，面向国内外的中高端技术人员，聚焦最前沿技术及一线的实践经验，从而助力企业的技术升级和改造、全面提升技术人员的综合实力。

本次大会除Keynote以外，主办方还精心策划了12大专题，揽括近百位演讲嘉宾，并邀请业内顶尖的CTO、架构师和技术专家，与参会嘉宾共同探讨电商架构、高可用架构、编程语言、架构师进阶、微信开发、前端、平台架构演进、基于Spark的大数据系统设计、自动化运维与容器实践、高吞吐数据库系统设计要领、移动视频直播技术实践、魅族开放平台开发者大赛等，旨在推动软件开发实践的深入交流与分享，为软件开发者、广大互联网人士及行业相关人士提供最具价值的交流平台。

一贯秉承干货实料的内容原则，SDCC中国软件开发者大会分享内容覆盖面广，锁定前沿技术实践，获得业界一致好评。细数历届大会，我们曾邀请到多位在国内外技术领域的重量级专家进行主题分享，其中包括（部分）：



部分发言嘉宾名单

为了确保会议质量，本次大会邀请了很多在技术领域摸爬滚打多年的专家大牛担任出品人，在主题策划、讲师邀约、议题审核方面力求精益求精，以呈现一场令与会者皆感不虚此行的技术盛宴。各专题出品人为（排名不分先后，更新中）：



电商架构专题

1号店技术部 -- 电商云平台技术总监 张立刚

架构师的进阶之路专题

华南潮（Ruff）架构师 周爱民

前端开发专题

w3ctech发起人 周裕波

高可用架构专题

58到家技术委员会主席&技术总监 沈剑

基于Spark的大数据系统设计专题

七牛云技术总监 陈超



微信开发专题

多米科技创始合伙人& CTO 柳峰

IBOS创始人 杨芳贤



架构演进专题

当当网架构部总监 史海峰



高吞吐数据库架构专题

热璞科技CTO 金官丁

自动化运维与容器实践专题

华为开源能力中心主任工程师 杜玉杰

个性化推荐专题

Admaster技术副总裁 卢亿雷

移动视频技术实践专题

阿里高级无线技术专家 陈举峰



更详细的会议日程和相关信息请随时关注大会官网（持续更新中）：(http://sdcc.csdn.net/)

在2016年10月21日24点前完成报名和付款可享受五折优惠价，团购更可享受额外折扣。具体信息请直接点击报名页面(http://huiyi.csdn.net/activity/product/goods_list?project_id=3179)。

SDCC 2016中国软件开发者大会北京站，不见不散！