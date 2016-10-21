平安车主节云端启航

平安好车主APP用户突破2400万 跃居车主移动服务平台首位

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月20日，平安产险在600米高的深圳新地标 -- 平安金融中心宣布，旗下好车主APP品牌定位重磅升级，聚焦“用车助手、安全管家”，为车主打造更加完善的用车生活平台。数据显示，截至10月20日，作为平安产险3.0时代重要载体，平安好车主APP用户已突破2400万，绑车用户已突破1000万，月度活跃率占据汽车后市场领域第一位。基于好车主APP，平安产险未来将建立新定价模型下的UBI车险，根据各自风险水平为每位车主制定个性化的车险产品和费率，真正实现“一人一车一价”。同时，针对需要线下查勘服务的车主专门开发的“极速查勘”服务，近期将在部分省会城市上线，这些地区的出险客户将体验到最快速的查勘理赔服务。

发布会上，平安产险董事长兼CEO孙建平宣布，中国平安第二届车主节正式启动。接下来的一个月里，一亿车主将享受到平安产险连同汽车之家等合作伙伴带来的百台IPHONE7、千吨油卡、忠诚客户无门槛回馈、3亿优惠购车红包等重磅福利。

孙建平表示，在今年年初开启“开放、合作、共享”的3.0时代后，平安产险加速推进移动互联战略，利用科技手段不断升级服务体验。3.0时代的平安产险将加速推进互联网创新，努力为车主打造更加完善的用车、养车、安全管理服务平台，用“3.0加速度”启航未来车生活。

打造车主贴心的安全管家

平安好车主APP3.0版本上线以来，基于平安集团巨大的互联网用户基础及2.5万家合作厂商，以车险服务切入维修保养服务，打造综合性汽车生活服务平台；其核心功能模块“平安行”兼具行程记录、驾驶行为记录、驾驶评价与风险提示、驾驶改进方案等功能，在安全驾驶管理方面处于国内领先地位。数据显示，截至10月15日，已有93.3万用户加入这一安全体系，累计上传历程3.8亿公里；通过近5个月追踪，“平安行”用户的风险系数降低了6%。

平安产险互联网事业部总经理李林斐表示，作为“车生活科研成果”的核心，平安好车主APP将品牌定位升级为“用车助手、安全管家”。未来平安好车主APP将聚焦车主“安全”这一核心目标，致力于将好车主APP打造成车主安全防范中心，为广大车主提供用车、养车、安全管理等全方位的服务体验。

李林斐介绍，未来平安好车主APP将围绕客户的安全行为、安全意识、安全提醒以及安全管理，建立起集风险预警、行程记录、行为分析、安全建议等四大功能体系为核心的安全管理体系，努力为广大“好车主”打造车主贴心的安全管家；基于好车主APP，平安产险未来建立新定价模型下的UBI车险，根据各自风险水平为每位车主制定个性化的车险产品和费率，真正实现“一人一车一价”。

权威数据机构易观刚刚发布的《移动互联网用户价值度评级体系》指出，平安好车主APP在用户规模、活跃人数等领域均已跃居汽车工具类移动应用的第一位，优质的车主服务是用户规模保持42.4%的高速增长及86%的次月留存率的主要原因。

“极速查勘”服务将上线

李林斐介绍，针对需要线下查勘服务的车主专门开发的“极速查勘”服务将在近期上线，这一服务基于公司最新科技打造的智能调度平台，通过智能调度算法实现极速派工。这一调度平台复杂度远超网约车平台，它将首先在部分省会城市上线，届时这些地区的出险客户将体验到最快速的查勘理赔服务。

基于移动互联网和过硬的风控能力，平安产险将传统线下理赔流程线上化，帮助客户在最合适的场景选择最合适的服务，满足客户对车险理赔的“快速”和“简单”要求。数据显示，2016年1月自助理赔服务发布后，截至9月底已有271万人次体验这一服务，98%的用户给出了5星好评。随着移动互联网的普及推广，分客群、分场景的差异化需求形态已形成。

针对广大车主对保养价格、质量、便捷的诉求，平安产险近期还将推出品牌保养计划，未来平安车主不仅可以享受到免费或者优惠的保养服务，更能得到大牌厂商的高品质保障，同时还可以使用好车主APP随时随地预约保养，真正做到保养省钱省时省心。行业专家表示，消费场景分散、品牌分散、服务不透明等问题是造成汽车后市场服务领域服务体验较差的主要原因，而通过移动互联技术聚合所有与用车生活相关的服务，让用户通过一个互联网入口最直接、便捷获取所需，将是未来车生活的主要方向。

车主节豪礼回馈客户

发布会上，平安产险方面宣布“夺宝百部iphone7，狂送千吨加油卡”客户回馈活动已于10月20日同步上线，全国车主下载“平安好车主APP并绑定车辆，即可获得500M流量，参与好车主平台的DriverGo游戏更可冲击一吨油大奖；投保平安车险的客户还将参与抽奖活动，抽取iphone7、油卡等类型丰富的奖品；连续三年在平安投保同时连续两年及以上未出险的“平安好车主”更可享受到额外的保险积分或福利。

同时，平安产险还将与战略合作伙伴汽车之家合作，已经连续举办第四个年头的汽车之家“疯狂购车节”也将与车主节深度整合。汽车之家总裁康雁表示，作为全球访问量最大的汽车网站，汽车之家将深度参与本次车主节；同时，平安产险及平安银行、平安普惠等公司也将发挥金融领域的资源优势，以1.2亿补贴+流量共享的形式，共同助力“疯狂购车节”取得新高度。