58同城引入诺姆四达古迪洛克测评平台，测评人数突破百万

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 近日，国内最大的招聘平台58同城正式引入由著名第三方测评机构诺姆四达集团开发的专属测评平台 -- 古迪洛克，并推出了面向求职者的免费职业测评服务。上线数日，测评人数已超过百万，预计年底将覆盖58同城各个平台，日测评量将超过50万人次。

据58同城的相关调查显示，有近60%的求职者迫切需要素质测评等专业手段进行科学的发展定位和职业规划。但由于当前中国人才测评行业发展不规范，伪测评平台五花八门，使得求职者花费了大量时间金钱经过测评后，却面临着测评分析并不专业、测评结果不被企业认可等诸多问题。

58同城相关负责人表示，为给求职者提供科学、专业测评服务，经过长期考察和多方遴选，最终确认与人才测评领导者诺姆四达集团进行深度合作。在接入诺姆四达古迪洛克测评平台后，针对销售、蓝领等需求大的岗位，58同城推出了免费的个人测评服务，通过专业的职业测评，求职者可以全面了解自己的求职意向、工作能力、心理和性格等。

此外，58同城凭借自身在蓝领招聘领域积蓄十余年的用户优势及企业资源，可让用户在免费完成测评后，使测评结果同步给有强烈招聘需求的企业，企业可根据测评结果快速判断求职者是否胜任当前工作，这对于招聘和求职两端都将大大提升撮合效率。

目前，由于猎头、人力资源派遣及外包公司、招聘网站等人力资源服务机构大多没有自己的测评平台，其服务模式大多是将简历信息提交甲方客户，再由甲方人力资源部二次对接第三方测评公司系统平台，才能实现候选人的测评及报告反馈。

针对上述现状，知名人才测评机构诺姆四达推出了人力资源服务机构专属测评平台 -- 古迪洛克，平台定位于为猎头、招聘网站、人才派遣（外包）公司、人才中心（市场）、高校及职业院校等提供人才测评与人才分类管理服务。包括大学生、技能人才、专业技术人才、潜质人才、领导与管理人才在内的各类人才都可以在古迪洛克实现测评服务。

据诺姆四达集团董事合伙人、执行总裁纪超介绍，古迪洛克测评平台研发之初就定位开放、共享的服务理念，对猎头、招聘网站、人力资派遣及外包源服务公司等相关机构来说，既可以直接使用古迪洛克中现有的人才测评系统，也可以与其原有的人才管理系统实现无缝对接。

目前，已有包括58同城在内的200多家人力资源服务机构引入了古迪洛克测评平台，有了专属测评平台，不仅可以为其客户提供简历搜集、人才测评、职业分类管理等在内的一体化招聘解决方案，而且提高了服务质量，降低了服务成本。

作为国内的人才测评领导品牌，诺姆四达以帮助一流组织建立真正的人才竞争优势为使命，全方位提供人才测评、人才管理平台开发、领导力发展、胜任力模型构建及应用、评价中心构建等人才测评服务。

如今，作为中国人力资源服务业的著名品牌，诺姆四达已累计为9000 多家客户提供了专业的人才管理与人力资源咨询服务，涉及金融、能源、汽车、制造、地产、航空等60多个行业，并成为奔驰、通用、丰田、大众、欧尚、中投公司、神华集团、宝钢集团、中广核集团、中国华能、中国华电、中国大唐、国家电网、南方电网、南方航空、中粮集团、中国移动、中国电信、中国人民银行、中国银行、太保集团、万科地产、中兴通讯、美的电器、吉利汽车、长安福特、蒙牛等中外500强及行业标杆企业首选的人力资源服务战略合作伙伴！