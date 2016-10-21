聚焦上虞智库分享：拓展休闲农业新蓝海

阿里巴巴商学院导师、资深电商从业者分享创业经

绍兴2016年10月21日电 /美通社/ -- 电商和微商在销售模式上有何区别？如何为零基础的店铺引流？如何打造最具县域特色的鲜果店？10月19日，由上虞区人民政府主办、上虞区供销合作总社、上虞区风景旅游管理局等多家单位负责实施的上虞互联网高峰论坛暨首届“四季仙果”杯创客大赛颁奖典礼圆满收官。



圆桌论坛

高峰论坛和圆桌会谈上，来自阿里巴巴等知名企业的大咖与年轻创客共话创新创业，为推动上虞传统产业转型升级、打造浙江良好创业环境提供了更加明晰的方向。本次活动全程通过视频直播，超过万人在网络上同步观看。

以实战经验助力年轻创客

阿里人讲述一本“创业经”

提起浙江，不得不提实干兴邦的浙江创客，很多人的第一反应是阿里人。“这个世界不是因为你能做什么，而是你该做什么。”浙江人马云，一手打造了他的商业王国，也为很多跃跃欲试的年轻人插上了梦的翅膀。

来自阿里巴巴商学院e次方电商基地、浙江省现代电子商务研究院裘涵博士在会上做了主题分享：以数据为核心的阿里业务布局以及如何通过“新零售、新制造、新金融、新技术、新资源”来实现创业。

创业过程身经百战，而这些累积的经验是尤为宝贵的财富。裘涵博士详细介绍了以银泰百货为例的大型商场的线上线下融合探索，以及河li家、神州专车、洋码头等知名app，为在场的嘉宾提供了创业的典型案例，并且以“上虞这块土地的创业创新机会在哪里”为切入口分析了目前的资源优势和市场方向，鼓励大家在未来的创业运用更多的想象力和对事业的驱动力。



专家分享

电商专家共同把脉

依托自身优势“量体裁衣”

一组大数据，反映了中国的电子商务发展之迅猛：十二五”期间，我国GDP年均增长7.82%，而电子商务年均增长率超过35%。这些数据强势表现在网络零售、跨境电商、移动购物、生鲜电商、本地生活O2O、第三方支付平台等方面的发展上。

中国国际电子商务中心研究院副院长、首席专家胡荣从我国电子商务发展趋势、县域电子商务发展路径等方面来阐述了自己的观点：“在良好的发展前景下，问题也是并存的。融合、发展、完善是未来电子商务发展的关键词，整合资源、细分市场、优化环境、融合发展将成为发展的趋势之一。当下，县域电子商务发展势如破竹，涌现出了上虞、遂昌、义乌等一大批依托自身资源禀赋发展特色产品的标杆。上虞作为“四季仙果”的发起之地，针对自身的情况，着力为优秀的创客们提供良好的政策支撑，这也是近年来创业者们成功起飞的重要因素。”

而另一位资深的电子商务从业者，中国供销电子商务股份有限公司常务副总经理戴海涛则对农村电子商务的发展有着自己的独特见解：他认为农村电商不等同于农产品电商，很多人缩小了概念因此推广效果适得其反。农村电商寻求的是“量身定做”，要以比较成熟并且发展的眼光去看待。

把情怀做到极致

一群80后的“梦想操盘手”

当梦想照进了现实，当年轻的想法变幻出奇特的销售思路，上虞的创客力量越来越年轻化，销售模式也越来越“不走寻常路”。颁奖典礼上，来自上虞本地的创客丁亚洲、王园园、叶建林以及来自大学和其他行业的创客们，凭借出色的表现分享了主办方提供的大奖。而他们之所以能在创客中脱颖而出，除却对产品本身的定位准确、质量把关严格之外，善于运用情怀营销水果是成功的因素之一。

“情怀体现在产品上，很大的表现形式是故事和包装。”专家之一的许春，天下星农投资发展有限公司的副总，就互联网时代下的品牌策划与营销做了主题演讲。天下星农“三果志”的连环布局，被称为中国农产品营销史上的典型案例。而本着“一品一故事，注重故事传播性的理念”，使得天下星农打造了一批批引爆电商的水果产品。

在新媒体传播渠道上，来自浙报传媒钱报有礼APP负责人、拥有多年的新媒体运营经验的郑雪做了分享。“合理运用新媒体的低成本优势，了解受众和传播的双向途径，注重市场的细分、传统农业和新媒体的紧密结合，用事件营销、微营销、病毒营销的手段来提高产品关注度。”