CafeX为微软Dynamics 365提供全渠道客户互动解决方案

CafeX成为微软Dynamics 365的首选全渠道解决方案提供商。该沉浸式解决方案为客户提供应用内在线帮助，客户可与客服代表通过文本聊天、同步浏览、点击通话和面对面视频协作进行互动。

纽约2016年10月21日电 /美通社/ -- 基于网页实时通信(WebRTC)的移动和网页互动解决方案领先供应商 CafeX Communications® 已被微软公司(Microsoft)选为首选解决方案提供商，其解决方案将被用于在微软 Dynamics 365 中提供实时客户帮助。此次战略合作包括联合开发路线图和产品上市合作，确保将 CafeX 的全渠道能力整合进 Dynamics 365 中。

托管在 Azure 云端的合并解决方案将实时客户互动渠道整合进 Dynamics 365 的统一服务台(Unified Service Desk)和网页客户端中。正如该视频所演示的那样，浏览公司网站或移动应用的客户可通过点击方式请求获得客服代表的在线帮助。客服代表会提前获得客户相关信息，在接下来的对话过程中，双方能够在文本聊天、同步浏览、语音和视频协作之间无缝切换，从而更快的解决问题。紧密整合让客服代表能够在不离开 Dynamics 365 的情况下与客户进行互动。

CafeX Live Assist 为远程协助提供支持，这项成熟的 WebRTC 解决方案已被很多全球最大的银行和保险商及其他全球2000强企业所采用。Live Assist 屡获殊荣的同步浏览技术让客服代表能够从 Dynamics 365 中浏览客户的移动应用或网页，在客户应用内添加注释、推送文件、填写表格和执行其它远程功能。为保护用户隐私，敏感数据可被隐藏。

McGee-Smith Analytics 客服专家和分析师 Sheila McGee-Smith 表示：“很多企业发现他们已在客服部门数字化转型方面严重落后。聊天、网页和移动应用的客户使用量的增长已远远超出他们升级内部客服中心架构的能力。为了向云端转移，企业认识到他们需要为他们的代理商提供超出当前互动的信息，让人们清楚的看到整个客户互动流程。凭借 CafeX 和微软 Dynamics 365 的联合解决方案，企业将能够通过更加个性化的客户互动加快他们的数字化转型。”

微软 Dynamics CRM 企业副总裁 Jujhar Singh 称：“全渠道是所有成功的客户互动解决方案的核心所在。CafeX 成为我们的首选解决方案供应商后，我们将能够面向市场推出高度差异化产品，更好的满足我们客户不断变化的需求。企业目前能够在业务流程中扩展实时协助，打造更加统一和智能化的客户互动流程。”

CafeX 首席营销官兼战略合作执行副总裁 Sajeel Hussain 说：“很多云提供商采取了补强型战略，因此全渠道解决方案具有一定安装难度。我们已与微软密切合作，为 Dynamics 365 提供完全整合的解决方案，最大程度上提高代理商的生产力和在数字渠道中确保无缝客户互动。CafeX 致力于推动此次合作取得短期和长期成功。”

该联合解决方案将于2016年11月投入试用，并计划于2017年初公开面向市场推出。首版解决方案将具有网页聊天和同步浏览功能，后期版本将添加点击通话和视频协作功能。

有关用于微软 Dynamics 365 的 CafeX Live Assist 的详情，请联系 CafeX，电邮：MSLiveAssistsales@cafex.com

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