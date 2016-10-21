2016 “中国最具投资价值企业50强” 榜单揭晓

YHOUSE排名第13跃居成长最快企业之一

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年10月20日，由清科集团与投资界联合主办的“第七届中国高成长企业 CEO 峰会”在北京成功举行。此次峰会盛大举办了“第十一届中国最具投资价值企业 50 强评选颁奖典礼”，同时还隆重揭晓了“2016中国最具投资价值企业50强（简称V50）”评选榜单，此榜单以“风云榜”和“新芽榜”的形式对外进行公布。

YHOUSE悦会科技凭借其在新中产消费移动互联网领域的领导地位及广阔发展前景，从众多“风云榜”参选企业中脱颖而出，成功入选“2016中国最具投资价值企业 50 强风云榜”，位列第13位。

2016年第十一届中国最具投资价值企业 50强榜单.风云榜 （此榜单按评选排名公布） 序号 企业简称 公司名称 1 斗鱼直播 武汉斗鱼网络科技有限公司 2 旷视（FACE++） 北京旷视科技有限公司 3 星环科技 星环信息科技（上海）有限公司 4 融360 北京融世纪信息技术有限公司 5 宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 6 百融金服 百融（北京）金融信息服务股份有限公司 7 APUS 北京麒麟合盛网络技术有限公司 8 思必驰 苏州思必驰信息科技有限公司 9 蔚来汽车 上海蔚来汽车有限公司 10 摩登天空 北京摩登天空文化发展有限公司 11 VIPKID 北京大米未来科技有限公司 12 美柚 厦门美柚信息科技有限公司 13 YHOUSE YHOUSE悦会科技 14 纽迪瑞 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 15 铜板街 杭州铜板街互联网金融信息服务有限公司 16 大数金融 深圳前海大数金融服务有限公司 17 米未传媒 北京米未传媒有限公司 18 纷享销客 北京易动纷享科技有限责任公司 19 安诺优达 安诺优达基因科技（北京）有限公司 20 商汤科技 商汤科技 21 云之讯 深圳市云之讯网络技术有限公司 22 浙江执御 浙江执御信息技术有限公司 23 醋溜科技 北京醋溜网络科技股份有限公司 24 品果科技 成都品果科技有限公司 25 六度人和 深圳市六度人和科技有限公司 26 ZETTAKIT 北京领航盛辉科技有限公司 27 数联铭品BBD 成都数联铭品科技有限公司 28 作业帮 作业帮教育科技（北京）有限公司 29 云熵 上海云熵网络科技有限公司 30 同盾科技 同盾科技有限公司 31 艾达康 苏州艾达康医疗科技有限公司 32 途虎养车 上海阑途信息技术有限公司 33 什么值得买 北京值得买科技股份有限公司 34 联众泰克 北京联众泰克科技有限公司 35 海豚村 深圳市海豚村信息技术有限公司 36 作业盒子 北京知识印象科技有限公司 37 智齿科技 北京智齿博创科技有限公司 38 斯丹赛 上海斯丹赛生物技术有限公司 39 中电和瑞 中电和瑞科技有限公司 40 翱旗科技 翱旗创业（北京）科技有限公司 41 泽璟制药 苏州泽璟生物制药有限公司 42 宁美国度 武汉宁美国度科技有限公司 43 鑫诺美迪 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 44 51社保 北京众合天下管理咨询有限公司 45 掌门1对1 上海翼师网络科技有限公司 46 小站教育 上海易而宜文化传播有限公司 47 亿航智能 亿航智能 48 第1车贷 上海锋之行汽车金融信息服务有限公司 49 橘子娱乐 北京橘子文化传媒有限公司 50 泛生子基因 北京泛生子基因科技有限公司

“中国最具投资价值企业50强”榜单由权威投资专家经过多轮审核和评估后选出，是企业成长潜力与吸引风投的权威指标。作为国内各行企业吸引风险投资及上市融资的一个重要向导，“V50 风云榜”也是企业投资价值和影响力的重要体现。

YHOUSE经过严格的初评和复评，成功入选“V50 风云榜”，说明 YHOUSE 的企业价值得到了资本市场的认可﹑褒奖和肯定，由此力证 YHOUSE 已成为2016年成长最快、也最具投资价值企业之一。

YHOUSE是中国最大的精品生活服务网商平台，自2013年初创立至今3.5年时间，即将开通服务城市44个，超过2万家活跃的精品生活商户在平台上提供高品质服务，产品服务涉及美食料理、生活课程、活力户外、时尚艺术等，并拥有10,000多个最会玩、最懂生活品质的意见领袖与网红达人引领消费风潮，是时尚生活方式 APP 的开创者，也是消费升级产业的最早布局者。YHOUSE于2015年9月获得了由赛富基金和达晨创投的1.2亿人民币的 B 轮融资。

通过不断优化和升级迭代，YHOUSE在用户发展、供应商管理、盈利模式、品牌建设等多方面实现了从 "0到1” 的跨越式飞跃和阶段性成功，更是在大量仍在摸索商业模式的 O2O 企业中率先实现了规模化的收入和盈利。

在2016年过去的9个月里，YHOUSE沿着“精品消费决策工具、兴趣社群、生活方式品牌”的发展路径，从18个城市拓展到了44个城市，利用 SAAS、AR 等互联网创新技术，以及以 3D 小厨师、场景化跨界服务等创意商业解决方案，为蓬勃发展中的中国精品生活服务商户提供了最大的商业平台，将商户服务的能力不断延展。

YHOUSE更是在2016年完善了从预订工具到生活兴趣社区的闭环，于6月份上线了社区功能，实现了上万名生活方式达人的进驻以及覆盖全国的生活兴趣社群的建立，用户不断创造的优质消费内容沉淀在平台上，进一步巩固了 YHOUSE 对于用户的价值。YHOUSE在10月份进一步推出了 YHOUSE 生活大师号，以吸引优质内容生产者进驻社区，由此将更专业、更丰富的生活课程内容聚合在平台上，帮助大量处于消费升级阶段的白领用户学会更好的提高生活技能和品位。

站在消费升级红利爆发的风口，随着移动互联网的迅猛发展，YHOUSE已找到“消费升级”互联网变现的一种成熟模式，也必将在今后的发展中不断完善，突破革新，为继续成为最具投资价值的企业而不懈努力。