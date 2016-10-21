山姆会员商店官方旗舰店正式入驻京东

高品质合作引爆10天免费会员体验

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 今天，山姆会员商店京东旗舰店正式上线。作为世界最大的零售商 -- 沃尔玛旗下的高端会员制商店，山姆会员商店此次与中国领先的自营式电商企业京东商城合作，将结合双方在电商和零售领域的优势，致力于为全国各地的山姆会员和京东商城用户提供无与伦比的会员价值以及本地和全球精选商品。京东商城拥有约1.8亿活跃用户，其强大的物流配送体系将帮助山姆会员商店的业务拓展至全国范围，并为山姆会员提供更便利的网购体验。



山姆会员商店官方旗舰店正式入驻京东



山姆京东kv

为了庆祝山姆会员商店正式入驻京东，山姆在其官方旗舰店史无前例地开放为期10天的会员体验，10月21日至30日期间，所有顾客均可以会员价格在山姆会员商店京东旗舰店购买商品（山姆会员商店京东旗舰店：https://mall.jd.com/index-598847.html）。

山姆会员商店首席运营官文安德（Andrew Miles）表示：“山姆会员商店自1996年进入中国以来，始终秉持‘会员第一’的理念，为会员甄选来自全球各地的高品质商品。山姆会员商店是沃尔玛在全球非常成功的业务模式，随着线上购物越来越普遍，加上京东强大的物流体系，我们希望通过此次合作让更多的消费者成为我们的会员，真切地感受到山姆高品质商品和卓越的会员服务。”

10月21日至30日，凡通过京东购买山姆商品的顾客，除了可以免会籍享受会员价格以外，还有机会获得免运费券。山姆还在线上线下同步推出国际食品展，顾客可自由选购初榨橄榄油、黄油饼干、烘培碧根果仁等来自世界各地的丰富会员优品。除此之外，山姆将特地面向京东会员在中国推出“积分升级会员计划”。2016年10月31日至2017年1月31日期间，每位消费者在山姆京东旗舰店内消费1元即可积1分，当积分满3000消费者即刻升级为山姆会员，将免费获得为期一年的会籍，尊享山姆全球800家门店及京东旗舰店会员权益。

首批登陆山姆会员商店京东旗舰店的商品近2000个，涉及食品饮料、小家电、母婴、家居生活用品、及个人护理等丰富品类，还包括多款在品质及性价比上深获好评的Member’s Mark（会员优品）商品。山姆会员商店严格把控商品品质，通过对产地、供应商等要素的层层筛选，将优质产地搜罗到的高等级产品带给会员。同时山姆还在包装上用心考虑，如采用大包装、预包装等，保证商品新鲜和购物便利。目前，山姆会员商店在售的商品来自美国、英国、意大利、澳大利亚等30多个国家，极大地满足顾客对高品质的需求，如比利时贝壳形榛子酱巧克力、艾罗伯特吸尘机器人以及来自世界知名酒庄的奔富玛格尔设拉子红酒等等；同时也有来自国内优质供应商的高品质产品，如精选新疆和田枣、精制华夫饼等，为会员提供了安全优质的众多选择。

作为独特的会员制仓储式经营模式，山姆会员商店凭借会员独享的商品品质和卓越服务、严格的商品质量管理、良好的购物体验，赢得了会员的信赖和高忠诚度。进入中国市场20年来，会员制模式已被中国消费者接受与认可，目前拥有超过170万会员，会员卡在全球800多家山姆会员商店通用。山姆在今年对会籍进行全面升级，所有于2017年4月27前办理新卡或续卡的山姆会员主卡持有人均可免费尊享价值400元的山姆商品优惠券以及由大都会人寿保险承保价值100万元的航空意外险。

此次携手京东商城，是山姆会员商店一次全新的渠道尝试。山姆会员商店的商品将直接进入京东分布在全国的7大仓库，依托京东的仓配一体化服务，这些高品质商品会迅速配送至全国各地。同时，非会员也可以通过山姆会员京东旗舰店享受到会员商品和服务。此举打破了线下商店的地域限制和会员制购物门槛，让消费者可以先体验服务再入会籍，更加符合中国消费者的购物习惯。未来，山姆会员商店将借助京东的渠道流量获取更多会员，另一方面，京东也藉由山姆强大的会员忠诚度和品牌实力，丰富商品品类，实现双赢。

京东集团国际事业部总裁沈皓瑜表示：“非常高兴山姆会员商店在京东平台开设官方旗舰店，其在中国的门店已经深受广大顾客欢迎，山姆会员商店独特高端的精选商品满足中国消费者对高品质商品的需求。京东享有正品行货和卓越用户体验的良好声誉，将为山姆会员商店提供优质的线上平台服务，使其快速深入全国的各级市场，同时也为京东用户带去更多山姆会员商店的优质商品和服务。”

关于山姆会员商店

山姆会员商店是世界500强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店，其名取自零售界传奇人物 -- 沃尔玛创始人山姆·沃尔顿先生。自1983年4月首家商店在美国俄克拉荷马州的米德韦斯特城开业起，山姆店已有超过30年的历史。90年代初，山姆店开始进入国际市场，发展至今在全球已拥有800多家门店，成为全球最大的会员制商店之一，为5000多万个人与商业会员提供优质的购物体验。 在中国，第一家山姆会员商店于1996年8月12日落户深圳。目前，山姆店已在中国开设了14家商店，分别座落在北京、上海、深圳、广州、福州、大连、杭州、苏州、武汉、常州、珠海和天津；它还开发了在线平台www.samsclub.cn 和移动端App“山姆会员商店”为会员的提供更便捷的购买。未来，山姆会员商店将继续扩大在中国的投资和加强全渠道平台的搭建，让更多的中国家庭享受山姆店带来的优质生活。

关于京东（JD.com）

京东（JD.com）是中国领先的自营式电商企业和中国收入规模最大的互联网企业。京东为消费者提供愉悦的在线购物体验。通过内容丰富、人性化的网站（www.jd.com）和移动客户端，京东以富有竞争力的价格，提供具有丰富品类及卓越品质的商品和服务，并且以快速可靠的方式送达消费者。京东相信其拥有全国电商行业中最大的物流设施。截至2016年6月30日，京东在全国范围内拥有7大物流中心，运营了234个大型仓库，拥有6756个配送站和自提点，覆盖全国范围内的2639个区县。京东是纳斯达克100指数的一员和财富全球500强企业。

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