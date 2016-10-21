影片《熊彼特：发现资本主义的人》捧得银奖

德国奥尔登堡2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年第七届戛纳商业媒体和电视大奖(Cannes Corporate Media & TV Awards)的得主已经揭晓。国际颁奖典礼在一场宴会上举行，10月13日，近300名客人参加了这场在戛纳棕榈滩举行的宴会。

评奖委员会从近1000部参选影片中选出了177部获奖影片。由 Philipp filmproduction 制作的影片《熊彼特：发现资本主义的人》(The Man Who Discovered Capitalism)获得了“商业和经济”(Business & Economy)类的“银海豚奖”。Philipp Hoepp（制片人）与德特勒夫-西伯特(Detlef Siebert)（编剧和导演）很高兴能够获此殊荣。

这部时长50分钟、关于约瑟夫-阿洛伊斯-熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)的纪录片展现了熊彼特的一生及其理论的形成，并论述了其思想在数字革命中的体现。

熊彼特论著的主导思想是创新乃是经济增长的必要驱动力。

企业家、教授和熊彼特的学生等众多著名人士参加了影片中的访谈。

Philipp filmproduction GmbH & Co. KG 主要是开展/与其它机构联合开展电影项目，并参与电影的发行。此外该公司还为电影剧本提供支持、创作和推广服务。

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