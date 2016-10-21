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兰格将在第52届全国制药机械博览会上举办技术交流会

2016年10月21日 14:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 英国豪迈子公司兰格恒流泵有限公司蠕动泵品牌）(www.longerpump.com.cn) 将于2016年11月5日第52届全国制药机械博览会上举办技术交流会，旨在展示新产品 G系列工业型蠕动泵和FU4B-1蠕动泵灌装系统，及探讨和分享蠕动泵在制药行业的应用。现诚挚邀请您莅临展会现场及交流会考察、指导。兰格的展位号是其它制药机械二馆 L-24。

 第52届（2016年秋季）全国制药机械暨中国国际制药机械博览会将于2016年11月5日至11月8日在福州海峡国际会展中心举行。博览会连续被中华人民共和国商务部列为重点支持展会之一，是业界公认的专业化、国际化、规模大、展品全、观众多，集贸易、研讨于一体的制药装备行业交流平台。

兰格公司将在第52届全国制药机械博览会上举办技术交流会
兰格公司将在第52届全国制药机械博览会上举办技术交流会

兰格交流会详情：
时间：2016年11月05日 上午11点-12点
地点：福州海峡国际会展中心 105会议室
兰格展位：其它制药机械二馆 L-24
主题：新品发布及蠕动泵在制药行业中的应用

议程安排
1. 兰格公司介绍 11:00-11:10
2. 兰格蠕动泵新产品介绍 11:10-11:30
        G系列工业型蠕动泵
        FU4B-1&FC32S-1 蠕动泵灌装系统
3. 蠕动泵在制药行业中的应用 11:30-11:50
4. Q&A及有奖问答 11:50-12:00

现场签单兰格G系列 G300-1E或 G300-1J，立即可享受5折优惠。如果您有意向报名参加交流会，请与我们联系，谢谢。邮箱：chen.liang@longerpump.com 电话： 

兰格公司新推出的三款工业型蠕动泵
兰格公司新推出的三款工业型蠕动泵

第52届全国制药机械博览会地图导示
第52届全国制药机械博览会地图导示
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