濠江盛汇媒体盛典隆重举行

2016澳门车展亮点大公开

澳门2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月19日下午，2016亚洲盛事 -- 澳门汽车、游艇、公务航空展媒体盛典在文华东方酒店隆重举行，近百位展会嘉宾代表、港澳媒体冒雨前来参加本次媒体盛典。

六年时间的洗礼和沉淀，五届的不懈努力和坚持，以“濠江盛汇”为主题的澳门汽车、游艇、公务航空展已经成为区域内颇具影响力的高层次、高规格的大型国际展会，被誉为亚太地区首个陆海空联展盛会。在2015年及2016年，澳门汽车、游艇、公务航空三展更是先后通过了国际展览业协会 (UFI) 认证，正式跻身国际专业展会之列。

11月4 - 6日，第六届澳门汽车、游艇展及第五届公务航空展将在澳门威尼斯人金光会展中心、渔人码头和国际机场盛大开幕，展示20多个国家及地区的近200个国际知名品牌，涉及汽车、游艇及公务航空等全产业链。三展总面积逾10万平米，预计将有20万人次参观，300家媒体报导，还将举办119场同期配套活动，包括24场汽车、游艇及公务航空专业论坛，以及新颖别致的游艇出海巡游、公务机登机体验、新品发布、儿童绘画比赛、摄影比赛、模特大赛、红酒品鉴等丰富多彩的活动，令嘉宾在体验高端生活方式的同时能够感受到澳门的多元文化。

本届澳门车展分别设立中国制造、超级豪车和进口车三大主题展馆，特设智慧网联汽车、进口展区、改装车展区、自主品牌展区、超级豪华车展区、金融展区、新能源汽车展区、汽车后市场展区等八大展区。汇集了技术研发、汽车设计、汽车制造、汽车经销、汽车金融、汽车售后、新能源汽车及VR技术等汽车全产业生态链。

1. 豪华车馆阵容鼎盛

汇集Bentley、Maserati、Lamborghini、Barbus、Mazzanti、Aston Martin、中欧、ABT、福特野马、TechArt保时捷、大赛车、欧意泰克、斯达泰克、欧孚迪、Lotus等众多顶级豪车品牌。来自意大利的超级跑车Mazzanti 携价值港币3500万元的全球新车亚太地区首发；Bentley也携新车在车展期间举办新车发布活动。深受车迷喜爱的英式超级跑车 Maserati 除了现场举办一系列的发布活动外，还将为车展观众带来高达72万元的价格优惠。

2. 进口车馆带旺车市盛典

进口车馆一直是人气最旺的展区，今年聚集了众多进口汽车品牌。车展期间众多新车神秘亮相，让广大车迷大饱眼福。宝马汽车将带来全新BMW 7系；HYUNDAI主打大七人座的SANTA FE以及All new TUCSON的休旅系列；福特首推 Mustang 和原厂专为性能车迷打造的强悍作品Focus RS；马自达带3 GVG首次亮相澳门车展；捷豹带来首款SUV的F-FACE；路虎将带世界上首个应用全铝车身结构的SUV的路虎揽胜Evoque亮相车展。而车展期间展商给予的优惠价格也是全年最抵。

3. 自主品牌参展阵容突破历届最高，中国制造国家队再现实力

澳门车展作为中国自主品牌境外参展规模最大的展会，邀请到一汽、东风、广汽、上汽、江淮、长安、宇通、普天、厦门金旅、长城、比亚迪、徐工、重型、微米新能源、以及中央产业联盟联合国家商务部贸发局等组成的展区。广汽传褀将携带新车亮相澳门，世界最大客车企业-宇通房车新车上市活动，展示中国制造汽车的领先研发、技术和车型。

4. 质量提升，搭建汽车国际产能合作新平台

澳门车展邀请“一带一路”沿线国家、葡语系国家，东亚南、以及泛珠三角经济圈的20多个国家及地区的行业协会来澳参展，邀请三千余名汽车行业嘉宾赴澳洽谈采购，并借助车展平台举办签约仪式、商贸配对会、产品推介会等专业活动。国家商务部亦将在车展期间举办品牌推介会，结合两地优势、推动中国汽车制造业国际合作。

5. 高端峰会，全球汽车业界重度参与

本届展会邀请到美国、葡萄牙、意大利、斯洛伐克、波兰、保加利亚、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、匈牙利、巴西等国际组织、政府部门以及汽车行业协会共同组织了十四场专业高峰论坛，以前瞻性技术、设计趋势将澳门车展打造成为“全球新技术”、“全球汽车设计”发布和交流的平台，全面提升澳门车展质量！值得一提的是 Lamborghini 设计师 Filippo Perini 将率领11名意大利顶级设计师来澳，与中国汽车设计师现场互动，碰撞火花。

本届车展还连手美国及世界汽车工业有重要影响的学术团体-美国汽车工程师学会 (SAE) ，共同举办 SAE 2016中国（澳门）前瞻技术高峰论坛，同时还将继续举办第六届中国（澳门）亚太首脑峰会等，汇聚国际汽车行业专家、学者、企业高管与传媒精英，共同推动中国内地及港澳地区以至全球汽车产业发展。

6. 精彩活动，丰富本澳市民汽车文化生活

为回馈广大市民的关爱，本届车展免费入场、免费停车，并将举办摄影大赛、儿童绘画、模特大赛、名车抽奖、模拟试驾等市民喜闻乐见的活动，同时将邀请中国领先的VR技术协会，展示“虚拟与现实、连接未来”VR展示等活动，增强观众的参与，提升车展的娱乐性和趣味性。11月金秋澳门，必将因澳门汽车展而更加精彩。