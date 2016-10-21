Medtec中国展即将在10月26日至28日盛大开幕

中国医疗器械自主创新发展的驱动力

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年10月26-28日，第十二届Medtec中国展暨国际医疗设备设计与技术展览会将在上海世博展览馆3号馆拉开帷幕。本次展会将汇集全球先进的医疗器械设计与制造技术，为行业同仁呈现中国医疗器械设计与制造领域的顶级盛会。

由UBM博闻集团主办的MedTech World是覆盖全球医疗制造行业的展览会，积累了37年获得业内认可的行业资源，Medtec中国展是MedTech World在中国的一站。本展会致力于为医疗器械研发与生产技术领域搭建高质量的产学研交流平台，为促进本土的医疗器械生产企业技术发展提供思路和条件，为跨国医疗器械生产商在中国设立研发和生产基地提供支持。

国际先进的医疗器械自动化设备集中亮相，新产品、新技术推动行业创新发展

本届展会汇聚了来自23个国家和地区的超过300家参展企业，并有新加坡精密工程科技协会SPETA组织的新加坡参展团，更有50逾家首次参展的企业亮相，迈得医疗工业设备股份有限公司、厉登自动化科技（上海）有限公司、东莞松湖塑料机械股份有限公司、戴维斯－标准有限公司、FOBA Laser Marking + Engraving (ALLTEC GmbH)、米克朗工业设备（上海）有限公司、上海点键科技有限公司等多家参展商将携各自先进的医疗器械自动化设备亮相本届Medtec中国展。还有包括好乐紫外技术贸易（上海）有限公司、CRI、昶联金属材料应用制品(广州)有限公司、天津斯迈利科技有限公司、宁波创导三维医疗科技有限公司、IMSTec GmbH、杭州安诺过滤器材有限公司等在内的50多家参展企业将携带全新的产品和技术首次亮相Medtec中国展，他们将展出从医疗器械研发和设计、原材料、管件积压和加工、零部件、电子组件、线材、制造设备、表面处理、自动化生产、包装和消毒，以及测试检验设备等21大类别的产品和技术服务。

医疗器械制造领域的法规、质量、技术、市场等超过60名演讲嘉宾为行业发展排疑解答

同期会议“创新技术论坛和法规峰会”将继续围绕“法规、质量、技术”3大主题内容在展会同期召开，会议涵盖当下热门议题：FDA工厂检查、CFDA海外检查、中国GCP更新及骨科和高分子制品的研发创新。来自FDA、中国食品药品检定研究院、上海食品药品监督管理局、上海浦东医疗器械贸易协会、中国医疗器械行业协会外科植入物专业委员会、北京市医疗器械检验所等在内的权威演讲嘉宾，及迈瑞医疗、美诺医疗、施乐辉、创生医疗等医疗器械公司在内的演讲嘉宾将亲临会场为行业发展建言献策。Simens PLM Software、伊士曼和Kahle自动化倾情赞助会议。目前已有包括威高、驼人、强生、史塞克、迈柯唯等公司在内的90家公司代表参加会议。

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更丰富的现场活动

同时，Medtec中国展2016还有丰富的现场活动：关注市场与投资的“第四届医疗器械创新投资峰会和项目路演”及市场分析报告专场、瓦克液体硅胶技术研讨会、杜邦技术研讨会、汉盛医疗器械法律法规沙龙暨《医疗器械法规汇编与案例精析》推介会、微创医疗器械供应商采购大会以及多场展商主题演讲。

免费注册参观请点击 http://www.ubmconlinereg.com/MTC16/exhibitioncn/

下载展前预览请点击：http://www.medtecchina.com/index.php/zh/downloads-index

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