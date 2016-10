Deccan Odyssey获评为“亚洲领先的豪华列车”

Deccan Odyssey在2016年世界旅游大奖中被评为“亚洲领先的豪华列车”

孟买2016年10月21日电 /美通社/ -- 由 Cox & Kings Ltd 负责经营并管理的豪华列车、The Maharashtra Tourism Development Corporation(马哈拉施特拉邦旅游开发公司,MTDC)外包合作伙伴 Deccan Odyssey 继续引领亚洲豪华列车的发展。Deccan Odyssey 凭借自成立以来的最为珍贵的豪华列车,在亚洲领先的豪华列车类别荣获了梦寐以求的2016年世界旅游大奖 (World Travel Award 2016)。盛大的颁奖仪式在越南岘港太阳半岛度假村洲际酒店 (InterContinental Danang Sun Peninsula Resort) 举行,众多旅游行业杰出人士参与其中。

Cox & Kings 特别顾问 Arup Sen 表示:“此次是我们第六次荣获该奖项,这重申了我们对于为旅游者提供最佳旅行创新与奢华服务的关注。我们非常荣幸我们不断努力保持皇家列车旅行之传统的活力,并且结合了世界一流的服务,这让我们能够一直获得旅游者和旅游行业的一致认可。”他补充说:“我们现在致力于通过坚持不懈地实现旅游行业的创新并以奢华加以完善,从而重新定义我们的服务,保持我们的国际领先地位。”

依托自身独特功能,Deccan Odyssey 具有独一无二的特点,致力于提供前往皇家城市的独家之旅,能够呈现饱经风霜而保存完好的宫殿、城市与乡村的传统及烹饪奇迹。马哈拉施特拉邦壮丽美景 (Maharashtra Splendor)、马哈拉施特拉邦野外之旅 (Maharashtra Wild Trail)、古吉拉特邦的隐秘瑰宝 (Hidden Treasures of Gujarat)、德干明珠 (Jewels of the Deccan)、印度史诗 (Indian Odyssey) 和印度游览 (Indian Sojourn) 均为 Deccan Odyssey 推出的重要旅游线路,能展现出丰富多样的印度风情。

世界旅游大奖表彰全球最为出色的旅游和旅游业成就。该大奖的各项活动受到了普遍的重视,同时从地区和全球层面提供发展成熟的顶级交流机遇。

关于 Deccan Odyssey

Deccan Odyssey 共有21节车厢,其中12节为旅客车厢(每节可容纳8人 -- 10节乘客/豪华车厢,每节可容纳4对乘客,还有2节总统套房车厢,每节可容纳2对乘客),此外还有1节会议/娱乐车厢、2节餐车、2节带有行李寄存处的发电车、2节员工车厢、1节Spa水疗车厢及1节酒吧车厢。该列车可容纳88名乘客。

2015年,Deccan Odyssey 赢得了一系列奖项,包括被世界旅游大奖评为亚洲领先的豪华列车,并被 The India Travel Awards(印度旅游大奖)评为印度最佳豪华列车。

