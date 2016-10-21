三花汽零赞助2016 SAE 汽车热管理系统技术研讨会

亚利桑那州梅萨2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016 SAE 汽车热管理系统技术研讨会于10月18号到20号在美国亚利桑那州召开。三花汽零作为主要赞助商参与了本次大会。

赞助本次热管理系统技术研讨会表明了三花汽零持续致力于环境保护的承诺。本次研讨会的主题是如何实现混合动力、纯电动和燃料电池汽车新型动力总成的热管理，这也是目前最为棘手，最为迫切的行业难题。解决这一问题，需要采用新的热管理系统和与之配套的零部件产品。三花汽零的产品系列很好地为这一难题提供了新的解决思路。

例如，三花汽零自主研发的 EXV（电子膨胀阀），目前技术排名全球第一，相比较于传统的 TXV，它能够提供更加精确的制冷剂控制，显著提升系统效率，提高传统汽车的燃油经济性和新能源汽车的续航能力。该电子膨胀阀不仅适用于 R134a 制冷剂系统，同时适用于环保冷媒 R1234yf 和二氧化碳制冷剂系统，可以实现从零（全关闭状态）到最大流量的稳定控制。最近三花汽零凭借该产品入围最终 PACE 大奖名单。(点击查看)

今年的 SAE 热管理系统技术研讨会也扩展了他们的关注领域，进一步向环境政策要求以及实现这些要求的技术方案延伸。超过250多名来自美国、欧洲和亚洲的工程师参与了此次会议，讨论国际热管理前沿问题以及战略政策部署。