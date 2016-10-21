瑞吉酒店及度假村任命首位来自中国的“瑞吉鉴赏家” — 万宝宝

著名高级珠宝设计师万宝宝加入瑞吉鉴赏家全球阵营

与著名时装设计师Jason Wu、创作型爵士流行乐歌手Jamie Callum、Marchesa品牌联合创始人Georgina Chapman与Keren Craig及明星马球运动员Nacho Figueras 同为瑞吉品牌担任大使

并将设计发布两款富有瑞吉非凡格调的精致珠宝配饰

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 万豪国际（纳斯达克股票代码：MAR）旗下奢华酒店品牌瑞吉酒店及度假村宣布，著名高级珠宝设计师万宝宝成为首位来自中国的“瑞吉鉴赏家”。作为瑞吉全新品牌大使，万宝宝取灵感于瑞吉品牌百年传统及品牌优雅气质，并结合她独特且摩登的时尚触觉，将精心打造两款为品牌量身定制的珠宝配饰。第一款珠宝配饰的设计将致敬瑞吉品牌传承百年的标志性管家服务，这款优雅别致的管家胸针将在大中华区瑞吉管家荣誉授勋仪式首度亮相，并成为馈赠优秀管家的珍贵礼物。汲取瑞吉品牌精髓的第二款设计，将伴随上海静安瑞吉酒店的盛大开业优雅登场，给瑞吉的尊贵宾客带来无上惊喜。



全新瑞吉鉴赏家万宝宝形象大片 | 北京瑞吉酒店-大堂

万豪国际瑞吉及豪华精选亚太区品牌总监杨翡玲女士说道，“我们非常高兴任命万宝宝成为全新瑞吉鉴赏家。万宝宝是当今中国时尚界最受追捧的高级珠宝设计师之一，她的设计理念展现了其对传统的追溯与尊重，并从中汲取美之灵感，通过大胆率真且极具摩登色彩的方式表达出来。这种融汇时尚与经典的风格，是全球每一家瑞吉酒店的精髓所在。设计一直是瑞吉品牌传统与传承中的重要组成，我们非常高兴能与万宝宝女士合作，通过她的设计体现出瑞吉品牌的独有特色。”

万宝宝出生于北京，是第一位获邀参加巴黎克利翁饭店举办的“社交名媛成年舞会”的中国名媛。在2007年成立了以自己名字命名的Bao Bao Wan珠宝首饰品牌后，万宝宝便奠定了其在高级珠宝设计领域的重要地位，她的作品曾与Zaha Hadid、Stephen Webster及Patrick Mauboussin等顶尖设计师的作品一同展出。



全新瑞吉鉴赏家万宝宝形象大片 | 瑞吉品牌特色鸡尾酒-血腥玛丽

万宝宝对瑞吉品牌的狂热挚爱由来已久，她曾下榻纽约瑞吉酒店和北京瑞吉酒店，并把它们当家一样居住很长一段时间，由此成为瑞吉品牌的忠实拥趸，并在旅行期间将瑞吉酒店作为心仪首选的酒店品牌。她说，“当我在世界各地旅行，为我的设计寻找灵感时，瑞吉酒店一直给我一种家的感觉。从酒店建筑精妙绝伦的细节，到高雅别致的装潢设计，再到量身定制、令人难忘的服务，所有我下榻过的瑞吉酒店都令我享受到了超越期望的非凡体验，并一直赋予我设计的灵感。能够和瑞吉酒店及度假村合作，并通过我的设计来传达瑞吉品牌的精髓，我深感荣幸。”



全新瑞吉鉴赏家万宝宝形象大片 | 瑞吉经典下午茶

作为中国首位瑞吉鉴赏家，万宝宝将帮助瑞吉品牌扩大在中国消费者中的影响力和知名度。随着国内外旅行需求的日益增加，中国宾客越来越多地渴望获得非凡的酒店体验。为了满足这一需求，瑞吉酒店及度假村不断迅速拓展，目前已经在大中华区开设了7家酒店，分别坐落于北京、拉萨、深圳、三亚、天津、成都和澳门，另外还有10家酒店正在筹备之中，包括将于2016年12月开业的长沙瑞吉酒店和2017年初开业的上海静安瑞吉酒店。这些酒店都将为品位卓越的宾客打造难忘的量身定制个性化服务，并由此为各自所在的市场设定奢华体验的全新标准。

极富魅力的优雅环境、尊贵低调的礼节、丰富细腻的装饰、设计精妙的布光……瑞吉酒店中的每一处元素都深深吸引着宾客。瑞吉始终践行着打造超越期望的非凡入住体验，通过一丝不苟的细节关注，一切都恰如其分，确保为顾客的每次入住都提供完美无瑕的体验。一直以来，瑞吉谨慎挑选追求卓越、饱富瑞吉宾客激情的著名人士合作，并赋予他们“瑞吉鉴赏家”的头衔，通过他们让宾客体验传承久远的纯正瑞吉传统。万宝宝将与著名时装设计师Jason Wu、创作型爵士流行乐歌手Jamie Callum、Marchesa品牌联合创始人Georgina Chapman与Keren Craig、明星马球运动员Nacho Figueras等世界各地的瑞吉鉴赏家们，一起进一步巩固瑞吉在艺术、时尚与设计、慈善以及速度竞技与运动领域的权威形象，而这些恰恰都是瑞吉狂热迷的精髓所在。