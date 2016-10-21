药明康德获颁百华协会“2016年度企业奖”

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 在本周举行的第三届中国医疗健康峰会上，药明康德获颁百华协会中国医药奖“2016年度企业奖”（Company of the Year）。这是百华协会首次颁发该奖项，旨在表彰对中国医药行业发展、产业布局，及医药生态系统等方面做出突出贡献的企业。

百华协会认为，药明康德的开放式能力和技术平台在推动全球医药行业从药物分子发现到临床研究及商业化生产整个产业链的发展方面做出了重要贡献，并充分肯定了药明康德的突出成就、行业领导力、及全球影响力。2016年，药明康德不仅在平台建设和合作创新等方面取得了多方面进展，同时也帮助全球合作伙伴取得了多个里程碑成果。

“感谢百华协会对药明康德不懈努力的认可，” 药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示，“我们将继续深入推进平台建设工作，在帮助更多的公司及个人实现研发梦想、助力产业发展的同时，实现药明康德的梦想 --‘让天下没有难做的药，难治的病’。”

百华协会（The BayHelix Group）是由全球生命科技和医药健康产业领域中的华人杰出人士组成的非营利性会员组织。今年的中国医药奖包括年度研发成就奖、年度并购奖、年度商业成就奖、年度企业奖和年度个人奖，共五个奖项。