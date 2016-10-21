英国展团参展2016风能大会，海上风电助力中英合作升级

北京2016年10月21日电 /美通社/ 10月19至21日，英国国际贸易部（Department for International Trade）携18家英国企业及行业组织出席并参展2016北京国际风能大会暨展览会（简称“风能大会”）。会上，英国展团与来自全球三十多个国家和地区的百余位政策制定者、科学家、专家学者、企业领袖和金融精英会聚一堂，探讨全球能源转型背景下的风能发展前景，将海上风电全球化趋势下的中英合作推向新的高度。



英国展团参展2016北京国际风能大会

自2008年举办至今，北京国际风能大会暨展览会已成为全球风能行业最具规模和影响力的行业平台之一。大会开幕式上，英国驻华大使馆公使衔参赞Stephen Ellison受邀发表演讲。他表示，“能源转型是全球共同面临的重要议题，而中英两国都是转型的先行者和领导者。作为中国的多个领域的合作伙伴，同时也是全球最大的海上风电市场，英国将致力于与中国深化产业合作和技术交流，分享海上风电领域的丰富经验，共同应对气候变化挑战。”

大会期间，包括18家英国企业及行业组织在内的英国展团以前所未有的规模亮相展会，通过大会分论坛讨论、现场“一对一”商业洽谈等方式与中国及来自全球的行业专家和企业展开了深入交流。在19日举办的“全球风电市场投资机会”分论坛上，英国国际贸易部中国区海上风电专家Mike Hay就中英海上风能的贸易与投资机遇进行了全面分析和介绍。他强调，从项目设计、安装船只到电缆的供应和保护，正在进行中的许多工作将中英两国在海上风电领域更加紧密的联系到了一起。

海上风电领域的协作始终是中英能源合作中一大亮点。2015年10月，中国电建集团所属水电总院已与英方可再生能源办公室签署《中英海上风电产业合作指导委员会合作协议》，两国同时成立中英海上风电合作指导委员会。回顾一年以来的合作进程，英国驻华大使馆商务参赞、英国国际贸易部中国区能源主管柯琳娜表示：“中英两国已在降低海上风电成本方面达成共识。未来，双方将持续紧密合作，一同探索和深化互惠双赢的商业机遇，并进一步通过中英互补优势共同开拓第三方市场。”