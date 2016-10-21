海航酒店集团蝉联2016世界旅游大奖（WTA）两项桂冠

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年度世界旅游大奖（World Travel Award）颁奖典礼于近日在越南顺利举行。海航酒店集团从众多入围的国内外知名酒店集团中脱颖而出，蝉联2016年度“亚洲领先生活方式酒店品牌（Asia's Leading Lifestyle Hotel Brand 2016）”和“中国领先生活方式酒店品牌（China's Leading Lifestyle Hotel Brand 2016）”两项殊荣，海航酒店集团副总裁 Carlo Schmed 受邀出席了颁奖典礼。



海航酒店集团副总裁Carlo Schmed参加颁奖典礼

此次评选经过主委会核实、审查，在接受来自全球超过20万的旅游业内专业评委和旅客的投票之后，海航酒店集团以专业的集团化酒店运营、优质的服务与独特的东方文化特色蝉联两项大奖。作为国内酒店行业颇具实力的企业，海航酒店集团多年来一直以打造中华民族的世界级酒店品牌为目标，力求成为国人境外游首选酒店和高端访问的首选入住酒店品牌，并以市场和消费者的新需求、新定位为核心发展导向，不断完善服务设施与创新服务理念，始终秉承“用情服务，用心做事”的海航情理念，为消费者提供最优质的服务体验。

世界旅游大奖设立于1993年，旨在对全球旅游业中的佼佼者进行认证和嘉奖，在全球旅游企业范围内选出最佳酒店、最佳航空公司、最佳旅游企业等几十个奖项。经过23年的发展，世界旅游大奖已成为旅游业最负盛名、最全面的奖励计划，曾被《华尔街日报》誉为旅游业的“奥斯卡”，并被全球旅游及酒店业公认为是对业内卓越产品和服务的权威认可。

此次海航酒店集团再获世界旅游大奖，标志着中国民族酒店品牌已在世界旅游业界崭露头角。海航酒店集团将继续着眼全球发展战略，加快国际业务布局，实现中国民族酒店品牌“走出去”的目标。