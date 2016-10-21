液化空气中国荣获美世“最佳职业发展平台”奖

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月14日，在上海举行的2016美世人力资源管理风尚评选颁奖典礼上，液化空气中国荣获“最佳职业发展平台”奖。液化空气中国是唯一获得此奖项的企业。



颁奖典礼



美世奖杯与证书

美世人力资源管理风尚评选由全球人才咨询公司美世举办，旨在发掘和宣传人力资源前瞻性管理的典型案例以及富有价值的人力资源解决方案，从而指明人力资源管理的未来发展方向。此次评选共设置了5类奖项，共168家候选企业，最终有9家获奖。

液化空气大中华区人力资源副总裁吴静表示：“我们非常荣幸获得该奖项，这是对于我们在人才发展方面所作努力的肯定。液化空气始终致力于增强员工归属感、帮助员工提升领导力，并提供培训及发展项目，从而真正促进组织的健康成长。”

液化空气中国具有吸引力的职业发展平台主要得益于其自下而上的人力资源岗位与人才的盘点（包括关键岗位继任及关键人才的盘点）、有针对性的员工发展项目和灵活的 e-HR 工具。值得一提的是，公司始终致力于建立学习型组织，鼓励员工在职培训，并建立完善的培训与发展体系，提高员工综合能力，助力他们的职业发展。另外，公司推行“技术职业发展阶梯”(TCL) 体系，为技术人员提供另一条职业发展途径。该综合性的职业发展平台有助于员工产生归属感并保证了组织的健康发展。