巴士在线出席本届金投赏详解中国新歌声网综之谜

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 昨日，第九届金投赏国际创意节在上海落下帷幕。这一广告界的盛会再次吸引来自海内外的数百位广告人与品牌主的参与，围绕营销话题展开跨领域多角度的深入探讨与思想碰撞。巴士在线媒体事业部副总裁蔡红女士受邀出席本届金投赏，并于宏盟媒体集团“品牌如何开挖网红直播经济的金矿”的主题论坛上畅谈了直播在品牌营销中的价值。蔡红女士表示“随着直播平台化、垂直化、社交化的同时，未来直播平台的核心竞争力在于内容。个人 IP 化、团队协作产生的内容在未来更有机会。直播是一个能够帮助品牌创造可营销内容的渠道。品牌与直播内容结合的关键在于内容与品牌受众、品牌 DNA 的链接。直播的高互动性、零门槛的参与度、即时分享自由评论的强社交性，让品牌自身有机会成为网红。同时，蔡红女士分享了巴士在线旗下直播产品“LIVE 直播”在娱乐内容创新方面的尝试，详解与灿星联手打造的网综《中国新歌声 LIVE 战队》如何帮助品牌制造“可营销的内容”。

联手现象级IP《中国新歌声》，跨平台直播内容创新

巴士在线于今年7月宣布与浙江卫视《中国新歌声》展开战略合作，旗下 LIVE 直播作为该节目的独家直播合作平台，选拔以薛之谦为队长的第五战队，并围绕第五战队的选拔与灿星制作联合打造30集定制网综《中国新歌声 LIVE 战队》。以“LIVE 直播”及“优酷视频”双网双平台结合的创新播出方式，将精彩的网综节目传递给数以万计的网络用户。同时将网综的精彩片段重新剪辑，制作成为符合公交乘客收视习惯的精简版，通过旗下CCTV 移动传媒公交频道分享给全国22座城市的上亿公交乘客。



巴士在线出席第九届金投赏国际创意节

化整为零，为品牌制造“可营销的内容”

作为一档与现象级 IP 《中国新歌声》紧密联动的网综，《中国新歌声 LIVE 战队》无疑是今夏娱乐营销的一大热点。借势现象级 IP ，与话题性学员同框，更有新生代个性女歌手吴莫愁、最佳人气学员万妮达与品牌进行亲密互动。截止10月9日最后一期《中国新歌声 LIVE 战队》的播出，巴士在线成功为蒙牛、雀巢、佳沛、太太乐、日清方便面、海信、58同城、盘龙云海等十二个品牌打造了专场网综。在品牌合作的专场网综中，除常规的口播、产品陈列外，巴士在线还根据网综中学员的特点、品牌主张设计其与品牌的个性互动环节，为品牌制造“可营销的内容”，从而实现更广范围的二次传播。

跨平台资源整合，实现品效最大化

《中国新歌声 LIVE 战队》的意义一方面在于其内容制作上的台、网、直播及公交移动电视的跨界资源整合；另一方面则在于其融合多种跨平台推广资源，为品牌的投入提供品效最大化的丰厚回报 -- 从第五战队选拔的网综直播内容出发，以 CCTV 移动传媒公交频道的硬广与网综精简版播出扩大品牌曝光的广度，以巴士在线旗下自媒体矩阵的事件报道与剖析挖掘品牌信息的深度，以其他社交媒体推动后续的二次传播与信息发酵 -- 巴士在线用一轮《中国新歌声 LIVE 战队》的内容营销战役打响了属于自己的“新声音”。

【关于巴士在线】

巴士在线是深圳中小板上市企业（股票代码：002188）。秉承“让出行更快乐”的企业使命，“梦想、坚韧、创新”的价值观，为用户提供“数字娱乐与智慧出行”移动互联网产品与服务。旗下包括移动媒体、移动视频、移动游戏、移动智能四大板块相互协同，致力于成为中国公交垂直领域移动生态圈的领导者。

公司前身嘉善嘉联电子厂成立于1992年，是国内最早从事通信电声器件的研发和生产的专业厂家，2000年完成股份制改造后成立浙江新嘉联电子股份有限公司，2007年在深交所国内中小板成功上市（股票代码：002188），是中国 A 股首家微电声上市企业。

2004年，巴士在线控股有限公司（现中麦控股有限公司）创建于江西南昌，之后成长为全国公交移动生态圈领军企业。2015年，浙江新嘉联电子股份有限公司收购其旗下巴士在线科技有限公司100%股权，同时上市公司更名为巴士在线股份有限公司。公司在北京、上海、浙江三地设置运营平台，全国拥有超过20家分子公司。