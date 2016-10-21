AVIS安飞士租车官网升级大革新

页面速度提升、新增签到送币、价格优选、更多特价
上海2016年10月21日电 /美通社/ -- AVIS安飞士租车正式发布全新官网。新版官网在前期准备阶段，通过后台吸取反馈意见，捕捉各方网络调研结果，对用户行为进行全面透彻地分析。听取并整合了多方用户与专业意见，对原有网站进行了全面大升级。同时，革新了PC端和移动端的技术架构。AVIS安飞士租车始终贯彻“We Try Harder”的理念，旨在以品质提升为核心，以用户需求为目标，尽最大的努力为新老用户带来最舒适的体验和最实在的优惠。这一里程碑式的大升级标志着AVIS安飞士租车进入了崭新的发展阶段。
AVIS安飞士租车对于PC端平台服务进行了以下4个方面的优化：
为了更好地给广大用户带来便捷，在不断提升平台效率的同时，移动端也同步推出了一项重大革新。安飞士正式开通了第三方登陆端口，让租车用车服务毫不费力地融入了广大用户的移动生态圈。即第一次登陆时使用微信账号授权，便可享受一次登录，终生免登录的便利。再也无需担心忘记密码和重复繁琐登陆等问题。在移动端体验上，安飞士做到了在掌上终端操作环境中呈现与PC端同样丰富的信息和优惠活动。
此次官网PC端和移动端的全方位升级改版，对于安飞士今后的发展有着重大意义。AVIS安飞士租车期待为大众出行创造更多价值，优化城市未来的交通方式，不断带给用户更加自由便捷的出行体验。正式告别繁琐的预订－取车－用车－还车的传统租车模式。租车流程从预订到还车全面智慧化，成为了互联网＋时代人们优质生活出行的一部分。
数据显示，2015年国内旅游40亿人次中，自驾游游客占58.5%以上，达到23.4亿人次。中国旅游车船协会预测，到“十三五”时期末，我国自驾游人数将达到58亿人次，约占国内旅游人数的70%以上。 AVIS作为国际老牌汽车租赁品牌，在全球已覆盖超170多个国家和地区，拥有超过6000多个网点。在我国人民生活水平全面提升，消费需求日益增长的商业环境下，中国AVIS安飞士租车愿携手其它业内巨头，不断聆听来自广大消费者的声音，让更多新老用户享受到国际化、专业化和个性化的汽车租赁服务。AVIS安飞士租车延续70年的历史洗礼，传承“We Try Harder” 不懈努力的服务精神，将不断推进科技创新，与广大用户和各界伙伴一起为城市交通与便利出行贡献更大的力量。