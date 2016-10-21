孟山都与博德研究所签署关键基因编辑技术应用全球许可协议

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 孟山都公司（NYSE: MON）宣布与麻省理工学院-哈佛大学博德研究所（the Broad Institute of MIT and Harvard）签署了CRISPR-Cas基因编辑技术在农业领域应用的全球许可协议。

博德研究所在CRISPR基因编辑技术研发领域处于世界领先地位，并在美国拥有多项CRISPR-Cas基因编辑技术专利。双方相信，通过共享多方许可的方式能让更多人享受到专利创新所带来的益处，此次签署的非独家许可协议将有利于在全球范围内对更广泛的作物进行基因改良，促进全球农业发展。

孟山都公司生物技术总监Tom Adams博士表示：“博德研究所授权的CRISPR-Cas基因编辑技术，为我们提供了一个强大的工具，将推动公司在基因编辑领域的研究。作为公司现有研发的重要补充，基因编辑技术为我们提供了强大的资源，有助于公司在目前拥有的全球领先的种质和基因组库的基础上获得新的突破。”

根据协议，孟山都将获得博德研究所CRISPR-Cas基因编辑技术在农业领域应用的全球非独家许可。协议的其他条款未予披露。

博德研究所首席商务官Issi Rozen表示：“基因编辑技术具有精确性，能够极大地提高研究的规模和效率，改善人类健康及全球农业。我们非常欣慰地看到，基因编辑技术有助于给农业领域提供有效的解决方案，帮助农民满足不断增加的人口的需求。”

基因组编辑技术是实现农业新突破的关键科学工具之一。CRISPR-Cas基因编辑技术可对细胞的DNA进行精准定位，并进行编辑修饰操作，类似于文字处理应用程序中的搜索和替换功能。CRISPR-Cas基因编辑技术实现了特定基因的定点整合，借此增强植物的有利农艺性状或删除某些不利性状。这些技术确保了植物育种家能够更有效地提供更优良的杂交品种。

英文阅读

Monsanto Announces Global Licensing Agreement with Broad Institute on Key Genome-editing Application

http://news.monsanto.com/press-release/corporate/monsanto-announces-global-licensing-agreement-broad-institute-key-genome-edi

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