51信用卡参加普惠金融高峰论坛 建言抚州互联网金融发展

杭州2016年10月21日电 /美通社/ - 10月20日，51信用卡副总裁章曦、风险总监顾全林在抚州市行政会议中心参加“普惠金融创新发展（抚州）高峰论坛”，围绕互联网金融的发展与创新分享了企业自身经验和独到见解。同时，章曦还受邀出席了抚州市政府座谈会，为浙江互联网金融企业入驻抚州以及推动抚州互联网金融产业的发展提出建议。

“普惠金融创新发展（抚州）高峰论坛”是由江西省抚州市人民政府金融办、抚州国家高新区主办。

抚州市政府举办该论坛旨在响应国家发展普惠金融的政策号召，共商如何借助浙江的互联网、金融、人才等优势资源，将抚州市打造成为华东地区互联网金融创新发展的新高地。

会议期间，51信用卡副总裁章曦与微贷网 CEO 姚宏、艾米巴董事长徐庆伦、爱财科技总裁韦杰就“互联网金融后监管时代的创新与发展”进行了主题对话。



51信用卡副总裁章曦

51信用卡副总裁章曦认为，互联网金融是在传统金融基础之上的创新，在大数据的利用和风险控制的理念和策略上有所传承。

首先，在大数据的利用上，51信用卡基于旗下负债管理平台“51信用卡管家”APP 获得了海量信用卡账单、通讯录、微博等社交关系、公积金等数据，同时也积极引入央行征信、前海征信、同盾等外部数据，以更精准地描绘用户画像。

其次，在风险控制策略和模型的构建上，51信用卡也借鉴了部分传统金融行业在数据特征抽取、数据清洗、数据建模等环节的严格标准和要求，并根据用户的不同特征实施差异化信贷策略，充分发挥自身互联网金融企业的优势，在满足用户个性化需求的前提下，全面提高风险控制的效率和准确度，同时严格执行贷前、贷中、贷后全流程的风险管控，把“敬畏风险”的理念贯彻始终。

在章曦看来，移动金融和个性化、智能化服务将成为未来金融行业的发展趋势，而这也将对互联网金融从业者提出更高的变革和创新要求。

随后，51信用卡风险总监顾全林针对“网络小贷路在何方”这一议题也表达了自己的看法。他认为，网络小贷是目前中国信贷市场的重要组成部分和补充力量，它不是在革传统金融的命，而是在补充和完善中国的金融体系。未来，网络小贷将改变现有的单笔单项的借款服务模式，有望为普通用户提供综合金融服务。

论坛结束后，抚州市委副书记、市长张鸿星携抚州市委市政府、市发改委、市金融办、市国土规划局等领导班子，听取了浙江互联网金融企业代表关于入驻抚州的相关需求和建议。51信用卡副总裁章曦希望，抚州市政府能够建立产业扶持基金，在财税政策、人员招聘和引进等方面予以支持，加快政府的服务效率，对于51信用卡落户抚州设立一个明确的时间表，同时建议打造抚州市互联网金融产业园区，形成集群效应，提升政府“店小二”的服务理念，以吸引和留住相关企业和人才。

针对上述建议，张鸿星表示，抚州市政府将结合本地特色和优势，起草关于推进互联网金融产业集群发展的意见，并且支持建设产业园区，为互联网金融的发展搭建良好的载体，同时还将开展财税、人才、行政服务效率等一系列精准定向的配套政策研究和制定。