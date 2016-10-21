面对消费升级的大风口，资本如何助力、企业如何掘金？

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年中国经济继续成为全球关注的焦点。据预计，到2020年，中国的消费市场仍将扩大约一半，达到6.5万亿美元的规模。未来五年中国消费市场所带来的2.3万亿美元增量，相当于当下德国或英国消费市场的1.3倍。

10月20日，在品途商业评论主办、青山资本和脉脉联合主办的“2016新质生活，品质时代”消费升级大会上，消费升级领域的专业投资人，知名企业，汇聚东方梅地亚中心共话消费升级。

资本专场：消费升级领域的投资逻辑

在资本专场中，峰瑞资本创始合伙人李丰发表了《消费升级的投融资现状》的演讲。在他看来：“ 消费升级有硬币的两面。第一面是看得见摸得着的品质生活。另一面，B2B的交易市场是消费升级驱动的，这块交易如果没有发生相应的变化的话，你很难在上面叠加品质生活品牌。”

青山资本创始人张野则发表了《消费升级的黄金时代》的演讲。“我们认为未来5-10年，每个品类都一定会有新的品牌诞生。小到我们日常生活中用的牙膏牙刷床单被罩，大到汽车飞机都会有新的品牌诞生，每个新的品牌背后可能就意味着是个新的企业，品牌的更迭意味着企业的更迭，企业更迭就是创业和投资最大的机会。”

在消费升级投资策略的圆桌论坛上，各位来自资本的嘉宾纷纷发表了的观点。

达晨创投董事总经理高洪庆表示：“消费升级永远都是红利期。因为现在的消费者变了，现在90后、95后是我们的新生代。说不定到00后、10后、20后已经变成另外的物种了。我们需要不断的对消费者洞察，来应和他们的需求。

黑蝶资本创始人孟凡则表示：“消费升级不单单针对年轻人，80后有升级的需求，90有升级的需求，50、60也有，只不过看我们创业点、切入点满足的是他们哪个消费需求的点。”

创业企业如何抓住消费升级风口？



传统企业消费升级圆桌论坛

创业企业从各自的创业项目出发，阐述了自己在把握消费升级时代风口所做的努力。

新氧从中国女性求美的需求增长出发，切入消费升级领域。一禾美云则从美业SaaS出发，谈为美业为行业接盘消费升级打下的坚实基础。IWODE埃沃&易裁缝则从男装定制切入消费领域。CEO何冠斌说：“我们主要做两个产品。未来会把整个定制化的资源打造成互联网级的平台，让更加多的从业者获得支持。”

在体验升级专场，爱鲜蜂创始人兼CEO张赢发表了题为《掌上便利店的消费变革趋势》他认为：“消费者现在重品牌、重品质、重服务、重享受、重个性化，精神体验和有温度的服务，要满足用户随时、随地、随意的消费意愿，这是我们对消费升级的理解。”

另外，本次大会还发布了《"新质生活.品质时代" 2016消费升级》白皮书。白皮书从各个细分市场帮助你做最全面的画像。

除了资本和创业者的立场和视角，本次大会也从体验升级、品牌升级、新生代和金融等纬度对行业进行了深度的思考。

受教信息科技有限公司创始人李叫兽、YHOUSE悦会 CEO王亮 、MS餐饮联合创始人 Stephanie等也都做了精彩的分享。

除了内容方面的精彩对话，本次大会还揭晓了消费升级领域最具匠心精神企业获奖名单，9家获奖企业分别为：新氧APP 、一禾美云、易裁缝、爱鲜蜂、天使之橙、Hi辣、优食管家、MS餐饮和保险极客。

围绕衣食住行、吃喝玩乐、生老病死，多维度、全周期的生命旅程中，各式各样的创新创业正在逐渐涌现。举办这次大会，品途一方面希望聚集更多维度的视角帮助投资人和创业者来全方位的解读消费升级发展趋势，一方面也希望这是一场围绕消费升级，品质生活的一场行业创新大会。

让引领时代，被用户拥簇，有明确价值观主张的优秀项目站在台前表达；让那些还对供给侧改革、消费升级观望的投资人、创业者、传统企业进行充分的互动交流。而品途作为一家持续关注商业创新的媒体，希望以落地论坛、创意展区、报告演讲等形式来撮合业内交流，共同促进行业发展。