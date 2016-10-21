英特尔推出商用无人机：英特尔Falcon 8+系统

英特尔致力于不断开发创新技术，并引领无人机领域 -- 尤其是商用无人机领域

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 过去几个月，英特尔一直致力于无人机领域，并宣布推出首个消费类无人机 -- 采用英特尔®实感™技术进行智能避障的Yuneec Typhoon H，以及能够帮助开发者从头构建自己的无人机的英特尔Aero平台。



作者：英特尔高级副总裁兼新技术事业部总经理 Josh Walden

英特尔还在不断扩展创新技术 -- 举办Drone 100灯光展，并且利用无人机技术来支持 Volocopter。我们迅速加快了开发全新无人机技术的步伐。我们的技术已经引起发烧友、开发者和全球企业的关注，希望取得更进一步的成果。

英特尔致力于不断开发创新技术，并引领无人机领域 -- 尤其是商用无人机领域。

在商用无人机行业，AscTec® Falcon 8无人机现已上市，且一直是该领域的领先平台。Falcon 8向整个市场提供出色的性能和重量负荷比、恶劣条件下的高稳定性、可轻松交换并深入集成的负载、可靠的安全保障、包括无比强大的抗磁场扰乱能力、高精度GPS、以及全球最大的无人机经销商和支持网络之一，大力支持无人机业务拓展及日常运营。

近日，在德国汉堡举办的2016年 INTERGEO无人机大会上，我们基于AscTec Falcon 8系统的基础上，宣布向北美市场推出英特尔Falcon 8系统。这个先进的系统包含了英特尔Falcon 8+无人机、用于地面控制的英特尔驾驶舱，以及支持无人机的英特尔Powerpack。英特尔Falcon 8+系统是首个英特尔品牌的商用无人机。

通过推出英特尔Falcon 8+系统，英特尔为商用级无人机设立了新的标杆，纳入完整的电子系统余量以及采用强大机载传感器的自动化航空感应解决方案。它还通过三重余量的AscTec Trinity自动驾驶仪来提供动力。该系统提供可精确到毫米的详细图像，并提供宝贵的结构化分析，以帮助用户检测和预防基础设施的损害。操作者将有更多机会获取宝贵的航空精度数据。

无人机是未来一个重要的计算平台，英特尔站在这个领域的前沿，以期为日益壮大的无人机生态系统提供计算、传感器、通信和云集成等支持。