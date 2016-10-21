婴儿牛奶蛋白过敏不容忽视 雀巢健康科学提供营养管理方案

珠海2016年10月21日电 /美通社/ -- 由中华医学会儿科分会主办的第二十一次全国儿科学术大会于10月20-23日在广东珠海召开，来自10余个国家和地区的40多位著名儿科医学专家与国内的专家和医疗工作者同场交流。

10月21日中午，雀巢健康科学举办以“含乳糖深度水解配方在CMPA患儿的营养管理优势”为主题的卫星会，在大会主席赵正言教授的主持下，中华医学会儿科分会委员、中华医学会儿科分会消化学组组长龚四堂教授为全国各地100多位儿科医生讲解了如何对CMPA（牛奶蛋白过敏）患儿进行营养管理。

牛奶蛋白过敏对婴儿健康损害明显

联合国曾测算，中国婴幼儿数量将在2020年增长至2.61亿人。孩子的健康成长直接关乎亿万家庭的和谐幸福，而出生第一年是婴儿牛奶蛋白过敏的高发期，患病率达到5%，需要家长和医生共同引起重视。

牛奶蛋白过敏是指由牛奶蛋白引起的异常或过强的免疫反应，是最为常见的婴幼儿食物过敏之一。患儿症状主要有三大类：一类是消化道症状，患儿可能出现不明原因的呕吐、反流、腹泻、便秘等；另一类是皮肤症状，患儿会出现荨麻疹、湿疹、血管性水肿；还有一类是呼吸道症状，患儿会出现咳嗽、打喷嚏等感冒样症状，严重的还会有哮喘或呼吸困难。此外还有疲劳、躁动、睡眠差等全身性体征。

龚四堂教授介绍，婴幼儿肠粘膜损伤的常见因素包括胃肠手术、疾病、药物等，其中牛奶蛋白过敏是导致肠粘膜受损的主要机制之一。牛奶蛋白过敏可能引起消化系统中肠粘膜损伤，可能导致感染和乳糖酶减少。感染可引起常见的消化系统症状，乳糖酶减少将导致乳糖消化吸收不良甚至乳糖不耐受症，引起渗透压增高，最终导致急性腹泻情况发生。

母乳喂养和非母乳喂养的婴儿都可能患牛奶蛋白过敏。母乳喂养的婴儿，过敏是由于母亲摄入的牛奶蛋白通过乳汁喂给了婴儿；非母乳喂养的婴儿，过敏则是由于配方奶中含有牛奶蛋白。患儿在饮食上需回避牛奶蛋白，同时摄入替代的配方食品以维持营养。



雀巢健康科学在第二十一次全国儿科学术大会期间举办卫星会

含乳糖的深度水解配方对于患儿营养管理有优势

对于患有牛奶蛋白过敏，特别是达到中重度的婴幼儿，无/低致敏性的婴儿配方粉是理想的替代选择，常见的有深度水解蛋白配方粉和氨基酸配方粉。同时，各权威指南均指出不能以无乳糖配方治疗牛奶蛋白过敏患儿。

龚四堂教授在演讲中提到，早在2014年，最新英国国民医疗保健体制（NHS）关于牛奶蛋白过敏和乳糖不耐受的婴儿配方指导意见指出：首选含乳糖的肽敏舒作为牛奶蛋白过敏婴幼儿的深度水解配方。

深度水解配方是指通过特殊工艺将大分子的牛奶蛋白变成短肽及氨基酸结构，无致敏性。肽敏舒是雀巢健康科学为患有食物过敏和不耐受的婴幼儿特别开发，为深度水解的低致敏配方粉，一级缓解牛奶蛋白过敏症状，包括湿疹、腹痛、呕吐、腹泻、便秘和哭闹等。考虑到正常的生长发育，肽敏舒中添加了乳糖，营养全面且设计得接近普通婴儿配方粉。

如果患儿的牛奶蛋白过敏严重，喂养深度水解配方粉后过敏症状仍无改善就要使用氨基酸配方粉。雀巢健康科学研发的氨基酸配方粉恩敏舒无过敏原性，含专有的混合脂肪组合，促进耐受和吸收，可在患儿病情严重的情况下使用。



乳蛋白深度水解配方奶粉肽敏舒

食物过敏，尤其是婴幼儿食物过敏的患病率在过去十年间急剧增长，找到更好的方式来预防和处理食物过敏是一个亟待解决的问题。在本次全国儿科学术大会期间，消化道、免疫、儿童保健和临床药理专场上均有儿科专家跟与会者分享探讨不同的儿童过敏相关话题。

雀巢健康科学提醒家长，母乳是婴儿最好的食物，母乳喂养的婴儿出现牛奶蛋白过敏症状时，要及时进行专业的营养咨询。如果决定使用特殊医学用途婴儿配方食品，务必要按照医务人员的指导和食品说明来操作。