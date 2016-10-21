2016第五届威科企业法务大会圆满举办

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- “2016第五届威科企业法务大会”于10月20日在京成功举办。本次会议从立法、社会法律服务体系及企业法治体系建设等方面分析中国企业法律体系建设与发展的现状与未来，并就如何推进有利于企业创新发展的法治环境展开了讨论。

本次会议由威科集团主办，公司法务联盟、北京企业法律顾问协会协办，天元律师事务所、安杰律师事务所、达辉律师事务所赞助支持。会议围绕着“对外资企业法务合规新要求”、“企业如何建立有效的合规体系”、“运用法律检索工具提高合规效率”、“反垄断发展与实践”、“劳务合规和风险管理”、“互联网环境带来的挑战”等议题展开。维美德、路易达孚、天狮集团、当当网、新美大、百度外卖、宜信等内外资公司企业总法律顾问等两百位余位嘉宾出席了会议。

威科中国法律及财税业务副总经理李江和北京市律师协会副会长殷杰致开场词。李江先生介绍了威科集团在中国市场的发展历史以及财税、法律产品的发展情况。北京市律师协会副会长殷杰围绕律师业现状、未来法律人发展前景等做了精彩致辞。

方达律师事务所合伙人尹云霞、资深律师喻松与大家分享“面对持续高压的反腐败执法、内部舞弊的复杂多样化，企业如何建立有效的合规体系，实现业务和合规的双赢。”尹律师讲到，合规是企业最大的智慧，而合规体系的建立需要主动合规的企业文化、全面具体的合规政策、健全的合规管控机制、员工的合规行为等共同构成；并阐述了合规缺失的风险、合规体系的基本原则等内容。

威科中国法律及财税业务副总经理李江通过实例演示阐述了如何合理科学地运用法律检索工具，提高法律合规效率。

天元律师事务所管理合伙人黄伟律师围绕“中国的反垄断实践与发展”的主题介绍了企业法务在反垄断法律事务中的定位与作用、反垄断调查与诉讼的发起应对、反垄断申报、反垄断风险排查与合规等内容。黄伟说，反垄断律师要准确把握企业合并是否需要反垄断申报、对申报获批周期有明确的预判、能够努力降低应报未报的风险。



达辉律师事务所合伙人辜鸿鹄律师演讲中

达辉律师事务所合伙人辜鸿鹄律师从招聘雇用、规章制度、社会保险、解雇裁员、劳务派遣等多方面，以实际案例向大家提示了企业劳动雇佣合规热点问题、风险管理以及劳动维权发展的未来趋势。 前中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长张伟华，与大家分享了“法务人员如何有效支持国内企业海外并购战略的有效实施，以期达成理想的企业并购目标”的经验。张伟华介绍了中国企业参与全球跨境并购的情况、未来趋势、核心风险点等。张伟华说，中国企业参与全球跨境并购应当更加谨慎、强调效益、关注收购时机，未来海外并购趋势将关注高管留任、注重整合能力等。

世泽律师事务所高级合伙人张利宾，做了“海外并购：结构类别、程序和参与者”的主题演讲，内容涉及海外并购的结构类别、程序、参与者，并购实务建议等。

安杰律师事务所合伙人张丹律师介绍了互联网企业如何获得第三方支付许可、互联网企业用工、互联网信息安全等问题。张律师通过分析美团支付拍照案、e代驾劳动合同纠纷案、徐玉玉案等多起案件，与在场各位嘉宾分享对互联网企业和法务工作的启示。 10月8日，商务部发布了《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》，德恒律师事务所合伙人贾辉律师简要对该文件进行了解读。

圆桌会议讨论了“互联网+与+互联网”、“游戏行业如何做到合规把控”、“互联网金融合规的风险及未来趋势”、“互联网餐饮平台法务面临的内外挑战”、“互联网企业法律服务的特殊性”、“外聘律师与内部法务的合作”等问题。