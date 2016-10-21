尼依格罗酒店携手BMW i8推出奢华驾驶专享体验

成都2016年10月21日电 /美通社/ -- 成都尼依格罗酒店与 BMW i 家族的第一款插电式混合动力跑车 BMW i8 合作，新推出了一个令人瞩目的驾驶专享体验，使酒店住客在享受奢华舒适住宿的同时，还能畅享在奢华座驾中探索这座城市的专属机会。



酒店门口展示的BMW i8汽车

尼依格罗作为这个行业中新兴的一个标志性、代表着都市时尚与雅致的奢华品牌，与 BMW 混合动力跑车的合作无疑也是一个创新与时尚相结合的选择。酒店品牌“完美邂逅 华丽永恒”的主旨也与 BMW i8 的时尚现代相契合，这款跑车从设计上体现了“华丽永恒”的基调，除了其出众的速度与舒适感，使用环保材料是 BMW i 系注重可持续发展的设计理念的重要组成部分，也预示着现代汽车行业的发展趋势。

这次令人兴奋的合作包含了两个推广套餐：入住一晚酒店精致完善的 N3 客房或套房即可享受 BMW i8 三小时免费驾驶体验；入住两晚酒店精致完善的 N3 客房或套房即可享受 BMW i8 六小时免费驾驶体验。除了酒店原本包含的福利之外，此套餐还为预订的客人提供每日精美早餐、店选红酒一瓶及每日洗衣或熨烫服务。

“与标志性豪华汽车品牌之一的 BMW 合作，对于成都尼依格罗酒店来说是天作之合，”成都尼依格罗酒店总经理卫斯乐先生说，“酒店引领着时髦与品位。所以，用经典驾驶感受配合奢华酒店住宿，我们为宾客带来这种非同凡响的体验。”

“尼依格罗”为一系列时尚雅致的城市酒店，成都尼依格罗酒店坐落于市内令人艳羡的中心地带春熙路商业圈，属于成都国际金融中心（IFS）的一部分。成都尼依格罗酒店共设有230间，面积由45平方米至200平方米不等的宽敞舒适及现代奢华的客房及套房，提供18间大小不一的多功能房，以及位于酒店七楼的尼依格罗宴会厅与位于八楼俯瞰 IFS 雕塑庭院的椭圆形玻璃茵园礼堂。

BMW i8是 BMW i 家族的第一款插电式混合动力跑车，其设计之初就被定义为一款兼具有跑车的行驶性能和完美的能源效率的插电式混合动力跑车。它是全球第一款使用 LifeDrive 模块化结构的插电式混合动力跑车，碳纤维复合材料、铝合金材质的大量应用，实现了车辆的轻量化，同时确保安全；可在4.4秒内从静止加速到100公里/小时，欧盟标准循环测试中的综合百公里油耗仅为 2.1 升；同时，它是全球首款使用激光照明远光灯的量产汽车。

奢华驾驶专享体验的优惠有限，查询及预订，请入酒店官网 niccolohotels.com，价格从人民币2468元（不含服务费及增值税）起。