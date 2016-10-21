贝拉米天猫国际旗舰店开启双十一预售

-- 配方奶粉历史低价

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 贝拉米（澳洲证券交易所代码：BAL）今日宣布于天猫国际旗舰店（Tmall.hk）正式开启双十一预售。贝拉米配方奶粉产品以超低价单罐143元限时发售，而通过额外使用秒杀优惠券及其他为新顾客及大批量顾客设计的各种优惠攻略，其配方奶粉单罐价格更可低至108元。

根据近期公布的 IRI 澳大利亚全国零售渠道加权监测数据，贝拉米有机3段幼儿配方奶粉在澳大利亚销量第一*。而在中国，贝拉米更是越来越受到妈妈们的欢迎。

贝拉米为婴幼儿和儿童提供一系列100%有机认证的婴幼儿食品及奶粉。作为双十一促销的一部分，贝拉米将在10月21日至11月11日期间于天猫国际旗舰店上通过系列优惠为顾客提供部分产品的折扣。其中包括：

顾客购买一定数量的贝拉米产品享有批量折扣

整点秒杀优惠券

新客专享优惠券

多罐购买优惠

去年，贝拉米产品在双十一活动开启一小时内便全部售罄。欢迎马上访问贝拉米天猫国际旗舰店Tmall.hk，选购贝拉米官方正品。

贝拉米以为全世界宝宝提供“纯净优质的生活之源”为豪，这也正是所有贝拉米奶粉产品皆源自全球珍稀奶源的重要原因。相关研究表明，全球只有少于1%的农业用地为有机农业用地**，大约只有1%的幼儿牛奶为有机***。与普通牛奶相比，有机牛奶被证明富有更高含量的欧米加3。

在中国，贝拉米天猫国际旗舰店始于2014年；从2015年起，消费者便已可通过该旗舰店购买贝拉米有机配方奶粉系列产品。中国父母对于贝拉米的高品质产品的信任与热情使得贝拉米成为了天猫国际上成长最快速的配方奶粉品牌之一。

天猫国际（http://www.tmall.hk）为中国消费者提供海外原装进口商品，坚持100%正品保障、100%海外直供，100%售后服务。

*数据来源：根据在过去12个月（截至2016年9月18日）的IRI澳大利亚全国零售渠道加权监测数据；以销售额为基准 **数据来源：根据瑞士有机农业研究所（FiBL）与国际有机农业联盟（IFOAM）合作发布的《2016年世界有机农业年鉴》 ***数据来源：根据2014年欧睿信息咨询有限公司数据

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关于贝拉米

贝拉米（澳洲证券交易所：BAL）总部位于澳大利亚塔斯马尼亚岛，为婴幼儿和儿童提供一系列100%有机认证的婴幼儿食品及奶粉。了解更多信息，请登录http://www.bellamysorganic.cn/。

图标 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161012/8521606517LOGO